Elezioni regionali, Terzo Polo al lavoro in provincia su candidati e programma

Si prepara anche la provincia di Latina alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio prossimi. Se sul fonte del candidato alla presidenza le coalizioni ancora non hanno trovato la quadra - al momento solo Alessio D’Amato ha confermato la sua corsa sostenuto da Pd e Terzo Polo -, i vari partiti si muovono per definire programmi e candidati al Consiglio regionale.

In quest’ottica si è tenuta sabato 10 dicembre l’assemblea programmatica del Terzo Polo Azione - Italia Viva. Un incontro, finalizzato alla stesura del programma che ha visto la partecipazione di molti attivisti impegnati su più tematiche: sanità, sviluppo del territorio, infrastrutture, pubblica amministrazione, Pnrr, turismo, cultura e tutti quei settori determinanti per lo sviluppo della Regione Lazio, in particolare per la provincia di Latina in termini di sviluppo economico, sociale e ambientale.

“Le proposte elaborate saranno parte integrante del programma elettorale a sostegno del candidato presidente Alessio D’Amato - spiegano dal Terzo Polo pontino -. Nelle prossime settimane si proseguirà con la stesura delle proposte coinvolgendo cittadini, organizzazioni e professionisti della nostra provincia per ultimare una proposta politica quanto più concreta e attenta alle esigenze del territorio”.

Parallelamente al lavoro sulle linee programmatiche intanto il Terzo Polo prosegue il lavoro sulle candidature al Consiglio regionale che verranno ufficializzate nei prossimi giorni.