Tiero entra in Consiglio regionale da più votato in provincia: “Grazie a tutti. Ora al lavoro per governare”

Con oltre 15mila voti è stato Enrico Tiero il “mister preferenze” nella provincia di Latina in queste elezioni regionali che hanno sancito la vittoria del centrodestra e di Francesco Rocca nuovo presidente del Lazio. E’ stato infatti lui, candidato per Fratelli d’Italia, il più votato in assoluto in tutta la circoscrizione della provincia di Latina e sarà lui uno dei sei che rappresenteranno il territorio pontino nel nuovo Consiglio regionale.

"Aver strappato 15.630 preferenze è motivo di grande orgoglio per me stesso - ha commentato Tiero -. Una vittoria che dedico a mio padre, Erasmo, il grande 'Molazza' che dall'alto mi ha dato quella forza, quella spinta decisiva, durante tutta la campagna elettorale. Intendo ringraziare tutti gli elettori dei Comuni della provincia che senza pregiudizi e campanilismi mi hanno scelto e, in alcuni casi, preferito a candidati loro concittadini. È questa la nostra idea di rappresentanza di territorio, di comunità, di provincia intera nelle sue peculiarità, nelle differenti esigenze” ha aggiunto Tiero che parla già da consigliere regionale.

“Ora non c’è tempo da perdere - ha detto ancora -, perché voglio onorare il mio impegno: portare la nostra terra in Regione. Festeggiamo insieme questo momento storico per la nostra provincia. Poi subito al lavoro con quella che sarà una squadra di governo regionale finalmente all'altezza dei numerosi problemi da risolvere. Porterò in Consiglio regionale la mia esperienza di amministratore locale, di assessore provinciale per 9 anni e al Comune di Latina. Il lavoro da fare sarà tanto. Le criticità del territorio le conosciamo tutte. Sicuramente avremo davanti a noi giorni difficili e delicati, che sono convinto, supereremo insieme”.

Quello di Fratelli d’Italia, che ha eletto tre consiglieri nella circoscrizione pontina, ha aggiunto ancora Tiero, “è un team affiatato, composto da amici. Faremo un grande gioco di squadra. Da parte mia ci sarà il massimo impegno per portare la voce del popolo pontino nella nostra regione. E intendo battermi affinché la mia provincia possa uscire da questo lungo tunnel dentro il quale è stata ricacciata e ritrovare lo slancio di un tempo. Il grande consenso ricevuto dagli elettori mi darà l'energia giusta per centrare gli obiettivi programmatici che ci siamo dati. Sono certo che ce la faremo. Per il bene di tutta la comunità pontina. Dio benedica la nostra provincia” ha poi concluso Tiero.