Regionali, il senatore De Poli e l’onorevole Saccone a sostegno dei candidati pontini dell’Udc

Ultimi appuntamenti per i candidati pontini alle regionali del 12 e 13 febbraio prima della fine della fine della campagna elettorale. Ieri Ponitnia ha ospitato un nuovo incontro organizzato dall’idc per i due candidati Denis Francia e Roberta Solito che ha visto anche la partecipazione dei vertici del partito. Erano presenti all’evento, infatti, il senatore Antonio De Poli, presidente nazionale dell’Udc e questore del Senato della Repubblica, l’onorevole Antonio Saccone, segretario regionale del Partito, e Mario Tortorelli, commissario provinciale di Latina.

Ad aprire l'incontro il commissario Tortorelli il quale, nel suo intervento, ha fatto riferimento a “virtù quali la carità, la giustizia, l’umiltà, la verità, la solidarietà e la libertà, divise in modo equo tra tutti gli uomini in modo tale che essi collaborino tra di loro, lavorando e facendo politica insieme unendo volontà e cuore”.

Successivamente, a prendere la parola è stato l'onorevole Saccone, il quale ha ricordato che i “valori dello scudo crociato non sono altro che quelli della Repubblica, grazie a cui tutti hanno le stesse possibilità e ai quali l'Udc si vuole rivolgere, lavorando per loro attraverso una classe dirigente in grado portare la propria esperienza e competenza all’interno delle istituzioni”.

Successivamente, le parole del senatore De Poli, dettosi certo che i candidati dell’idc della circoscrizione di Latina “saranno in grado di cambiare il governo della Regione Lazio e, di conseguenza, quello del capoluogo di provincia pontino e dintorni: dalle infrastrutture alla salute, fino ad arrivare al rilancio dell’agricoltura, grazie ad una Regione attenta e vicina alle esigenze di tutti e che governi attraverso consiglieri regionali che rappresentino i propri territori”

A chiudere, gli interventi proprio dei due candidati Denis Francia e Roberta Solito: mentre il primo ha ricordato “l'importanza di dare un nuovo slancio alle infrastrutture, sfruttando così la ricchezza del nostro territorio, senza dimenticare la sanità, non adeguata alla richiesta della provincia di Latina e che va riorganizzata con nuove strutture”, la seconda si è concentrata sulle “politiche sociali del lavoro, abbandonando il modus operandi dell’ultima amministrazione e lavorando ad uno che possa riportare il nostro territorio al livello del resto d’Italia e d’Europa”.