Elezioni regionali, i candidati più votati in provincia: Enrico Tiero fa il pieno

Concluse le operazioni di scrutinio del voto, con Rocca che conquista nel Lazio il 53,88% dei voti e vola letteralmente in provincia con oltre il 67%, si resta in attesa delll'ufficialità dei nomi dei componenti del prossimo consiglio regionale.

Restando in ambito provinciale, ci sono assolute novità e qualche possibile conferma, ma sarà necessario attendere il calcolo definitivo delle ripartizioni. Per ora la certezza è che Fratelli d'Italia, il partito della premier Giorgia Meloni, fa il pieno di voti con il 32,56%. E nella lista il primato è tutto di Enrico Tiero, risultato il più votato sul territorio pontino con 15.630 preferenze. A seguire, con 12.087 voti, c'è Cosmo Mitrano per Forza Italia, e poi ancora Elena Palazzo, candidata di FdI, che conquista 9.089 preferenze, seguita da Orlando Angelo Tripodi, consigliere uscente della Lega, con 8.119. Se i seggi di Tiero e Mitrano sono sicuri, quelli di Palazzo e Tripodi attendono conferma.

Sul fronte del centrosinistra, l'intera coalizione raggiunge in provincia il 22,70%, con il 13,52% conquistato dal Partito democratico nella cui lista il consigliere uscente Salvatore La Penna conquista 7.118 preferenze, distanziando così tutti gli altri contendenti della formazione. Il suo seggio è in dubbio e i calcoli sulla ripartizione chiariranno nelle prossime ore se anche il Pd pontino sarà rappresentato in Consiglio.