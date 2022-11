Procaccini: “Candidarmi a guida della Regione? Se Meloni me lo chiedesse non mi sottrarrei”

“Candidarmi alla guida della Regione Lazio? Se il presidente Meloni me lo chiedesse non mi sottrarrei”: queste le parole di Nicola Porocaccini, attuale europarlamentare di Fratelli d’Italia-ECR, ex sindaco di Terracina e uno dei nomi di punta del partito di Giorgia Meloni nel territorio pontino.

Una dichiarazione arrivata oggi nel corso della trasmissione Agorà su Rai Tre condotto da Monica Giandotti nel corso della quale l’europarlamentare pontino, da sempre vicino all’attuale premier, ha risposto ad una specifica domanda se gli piacerebbe essere candidato alla guida della Regione Lazio. “Ho fatto il sindaco per tanti anni e so quanto è complesso e bello prendersi carico di una comunità così direttamente. E’ chiaro che non mi sottrarrei se me lo chiedesse il Presidente Meloni. Però mi sto occupando di ambiente ed energia ed in particolare al parlamento europeo ed è chiaramente una cosa che mi assorbe tanto. Dopodiché ……” ha detto Procaccini.

Dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti da presidente della Regione della scorsa settimana, il Lazio entro tre mesi sarà quindi chiamato al voto per le regionali, qualche mese in anticipo rispetto alla naturale scadenza della conisliatura. Al momento nessuna delle coalizioni e delle forze in campo ha ufficializzato il proprio nome per la candidatura a presidente, le prossime settimane saranno quindi determinanti.