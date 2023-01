Elezioni regionali 2023 nel Lazio: i candidati dell’Udc in provincia di Latina

Quella di Udc - Verde è popolare è una delle liste a sostegno della candidatura di Francesco Rocca a presidente della Regione Lazio alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. Sono sei gli aspiranti consiglieri scelti nella circoscrizione della provincia di Latina, che sono stati presentati nel corso di due eventi distinti, il primo nel capoluogo pontino e il secondo a Roma - insieme a tutti i candidati delle cinque province e accompagnati dal commissario provinciale Mario Tortorelli -, presso Hotel Marriott Park alla presenza del segretario nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa, del capogruppo in Campidoglio e segretario per la Città metropolitana di Roma Marco Di Stefano, dell’onorevole Gianfranco Rotondi e della giornalista Rai Anna La Rosa.

Sono questi i candidati della provincia di Latina:

Maurizio Galardo

Mariateresa Fiore

Gianluca Bolognesi

Roberta Solito

Donatella Veronica Restaini

Denis Francia

Nel ribadire il massimo sostegno al candidato presidente del centrodestra Francesco Rocca, i candidati dell’Udc hanno sottolineato come, “dopo anni di un amministrazione che ha prodotto un disastro sotto tutto il profilo socioeconomico, dalle tasse alla disoccupazione in costante aumento, dai servizi sanitari malfunzionanti fino alla crisi dei rifiuti mai davvero risolta, per non parlare delle opere strategiche per il territorio ferme ormai da anni , è arrivato il momento di cambiare marcia e imprimere una svolta alla storia della Regione Lazio, la quale ha finalmente l’occasione di ripartire scegliendo l’Udc i prossimi 12 e 13 febbraio”.