Elezioni regionali 2023 nel Lazio: i candidati del Movimento 5 Stelle

Il Movimento 5 Stelle è una delle due liste che sostengono la candidatura di Donatella Bianchi a presidente della Regione Lazio alle prossime elezioni del 12 e 13 febbraio; l’altra è quella del “Polo progressista di sinistra ed ecologista”. Sono cinque gli aspiranti consiglieri regionali per la circoscrizione della provincia di Latina in corsa per il M5S; capolista è la stessa candidata presidente Donatella Bianchi. I candidati pontini sono stati scelti attraverso le “regionarie” che si sono svolte lo scorso 5 gennaio.

Chi sono tutti i candidati nella provincia di Latina del Movimento 5 Stelle:

Donatella Bianchi

Maria Grazia Ciolfi

Osvaldo Agresti

Paola Villa

Francesco Furlan