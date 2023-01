Elezioni regionali, Francesco Rocca a Formia: “Ridaremo dignità al Lazio e alle sue periferie”

“Dal 14 febbraio sarò pronto a ridare dignità all’istituzione Regione e, se sono qui a Formia, centro importantissimo della provincia di Latina e del sud pontino, anche ai suoi territori, alle sue periferie”. A parlare Francesco Rocca, candidato alla presidenza del Lazio alle elezioni regionali di febbraio che sabato sera ha partecipato all’inaugurazione del point elettorale dei candidati della Lega al Consiglio regionale, Antonio Di Rocco e Patrizia Fanti. Nell’estremo lembo meridionale della Regione Rocca ha sottolineato come i “cittadini abbiano bisogno di concretezza. Siamo reduci da dieci anni di promesse non mantenute e da zero fatti - ha subito esordito Rocca -. Mi impegnerò da subito, appena sarò eletto governatore del Lazio, a realizzare azioni concrete che possano contribuire a migliorare la qualità dei cittadini laziali. Lo so, c’è bisogno di dare risposte immediate e certe agli imprenditori, al tessuto imprenditoriale e commerciale che, come i cittadini comuni, hanno ‘fame’ di un potenziamento infrastrutturale e viario e di una sanità pubblica più funzionale rispetto a quella garantita negli ultimi dieci anni dal governo del Pd”.

Rocca, raccogliendo la provocazione iniziale del neo deputato Nicola Ottaviani, è stato chiaro quando ha ricordato come il sud pontino e la stessa provincia di Latina hanno tutte le potenzialità e le riconosciute bellezze naturali e centrali per essere “centrali nella mia idea di Regione. I fondi ci sono sempre stati. Purtroppo – ha precisato - non sono mai stati utilizzati…forse a causa di una manifesta incapacità”.

Il candidato del centrodestra ha più volte annunciato poi la necessità di rilanciare il welfare, “umiliato anche dalla recente decisione di aumentare da parte della Giunta Zingaretti la tassazione. La situazione economica – ha specificato – è davvero difficile in una regione già di per se molto trascurata. Le famiglie non ce la fanno più neanche ad arrivare alla terza settimana. E’ una grande emergenza sociale che non può essere risolta difendendo a tutti i costi il reddito di cittadinanza ma creando vere opportunità di lavoro”.

Arrivando a Formia da Roma via Fondi Rocca ha capito sulla sua pelle quanto il sud pontino sia lontano dalla capitale in termini infrastrutturali e viari. Da qui un nuovo affondo alla Giunta Zingaretti: “La provincia di Latina è stata letteralmente dimenticata e mi riferisco al mancato raddoppio della Roma-Latina, alla mancata realizzazione del progetto della Cisterna-Valmontone e alla stessa strada Pedemontana di Formia. Vi assicuro – ha detto – che questi progetti saranno parte integrante subito della mia agenda di governo. Sono strettamente legati al necessario potenziamento del porto commerciale di Gaeta, pronto a diventare, se supportato sul piano viario in considerazione della sua vicinanza geografica al Mof di Fondi, un hub di primissimo livello nel Mediterraneo per la movimentazione dell’ortofrutta”. In termini di portualità il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio ha commentato anche la proposta del candidato della Lega Antonio Di Rocco (“uno dei candidati al consiglio regionale tra i più preparati che io conosca”) perché la città di Formia, sede del secondo porto passeggeri più importante del Lazio dopo quello di Civitavecchia, entri a far parte dell’Autorità di sistema del Mar Tirreno centro settentrionale. “Istintivamente rispondo che sono favorevole – ha ribattuto Rocca –. La proposta, molto bella e suggestiva, dovrà essere oggetto di valutazione per verificare gli effetti e i benefici. Ma se è stata avanzata avrà le sue buone ragioni”.

Altro punto affrontato quello della sanità pubblica e “dell’urgente potenziamento e riqualificazione del servizio dei collegamenti marittimi con i porti di Formia e Terracina ma anche il ripristino dopo alcuni anni di quello, durante la stagione estiva e turistica, con la seconda isola pontina, Ventotene”. “La mia Regione Lazio - ha detto ancora Rocca - sarà la casa dei sindaci che dovranno trovare nel nuovo presidente e nei nuovi consiglieri regionali degni e attenti interlocutori, inclini all’ascolto nel capire i loro problemi che, poi, sono quelli delle comunità che rappresentano quotidianamente”

La parola è poi passata ai due candidati della Lega. Di Rocco ha affrontato alcune delle problematiche a causa delle quali “siamo diventati la periferia della periferia. Siamo tutti contenti che un giorno si farà il Policlinico del Golfo ma dal presidente Rocca attendiamo subito un risultato: i servizi, in termini di organici e di apparecchiature, rimossi nel corso di questi anni dall’ospedale Dono Svizzero vengano ripristinati. Al nuovo corso in Regione chiederemo un sostegno ad intercettare la coda residuale dei fondi del Pnrr e quelli comunitari che la stessa Regione nelle prossime settimane sarà chiamata a programmare”. Visibilmente emozionata Patrizia Fanti, più volte consigliere comunale ed assessore al comune di Latina di cui è stata vice sindaco, che rivelato di “aver ritrovato, dopo lunghi anni, la passione di fare nuova politica. Lo devo a tanti amici con i quali ho collaborato in passato in un’altra indimenticabile esperienza partitica ed umana. Ho accettato la proposta di candidarmi con la Lega perché ho ritrovato tante persone che possano vantare un invidiabile bagaglio di idee ed, oltre ad un’importante esperienza, una riconosciuta capacità amministrativa e gestionale”

All’inaugurazione dell’info point di Formia dei candidati Di Rocco e Fanti hanno partecipato, intervenendo, oltre al neodeputato Nicola Ottaviani, il parlamentare europeo Matteo Adinolfi e, in rappresentanza dei tantissimi amministratori provenienti da ogni angolo della provincia di Latina, il sindaco di Ponza Franco Ambrosino