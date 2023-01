Elezioni regionali nel Lazio: la giornalista Jessica Spelda candidata in provincia per l’Udc

Sono al lavoro i partiti in vista delle elezioni regionali di febbraio, e questi sono i giorni decisivi per definire le squadre dei candidati. Nei giorni scorsi la giornalista e redattrice Jessica Spelda ha posto la firma per la sua candidatura tra le fila dell’Udc alla presenza del presidente provinciale dell'Udc Latina, Maurizio Galardo, e del commissario provinciale, Mario Tortorelli.

Dopo il diploma di Ragioniere e Perito Tecnico Commerciale, un master in Giornalismo e Comunicazione tenuto a Roma avvicina Jessica Spelda al mondo dell’informazione: dopo l’iscrizione all’Albo dei Giornalisti nel 2013; dal 2015 quest’ultima svolge il ruolo di redattrice presso la rivista Tempo Libero, nonché quello di presidente dell’Associazione Culturale “Arte e Stelle”.

Le sue capacità comunicative, relazionali, organizzative e gestionali e la buona padronanza dei mezzi di comunicazione online e offline rendono il Partito certo che sia la figura giusta per concorrere a rilanciare la Regione Lazio, pronta a mettere a disposizione dei cittadini le sue abilità e conoscenze per essere vicino alle esigenze di tutti.