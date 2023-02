Regionali 2023: gli elettori disertano le urne: affluenza in caduta libera in provincia

Sono terminate alle 15 di oggi, lunedì 13 febbraio, le operazioni di voto per le elezioni regionali. Chiusi i seggi i primi dati che possono portare ad un’analisi su queste consultazioni sono quelli relativi all’affluenza alle urne.

Anche se molto a rilento, dopo oltre un’ora dalla chiusura dei seggi, dal Ministero dell’Interno sono stati forniti i dati sulla partecipazione al voto da parte degli elettori pontini; partecipazione che, come temuto alla vigilia, è stata molto bassa con circa 30 punti in meno rispetto alle ultime regionali che si erano svolte in contemporanea con le politiche. Il vero primo partito si conferma, quindi, quello dell’astensionismo; il dato dell’affluenza crolla nella provincia di Latina come in tutto il Lazio rispetto al 2018 a dimostrazione di una sempre maggiore disaffezione anche degli elettori pontini rispetto alla politica.

Nella provincia di Latina ha votato praticamente poco più di un avente diritto ogni tre: con i dati definitivi in mano la percentuale della partecipazione nel territorio pontino è stata solo del 39,74%, comunque più alto del dato regionale, fermo al 37,20% (nel 2018 in provincia l’affluenza era stata del 68,73%). I comuni che hanno registrato la più alta affluenza sono Prossedi, Rocca Massima e Roccasecca dei Volsci, gli unici a superare il 50% degli venti diritto che si è recato alle urne, mentre l’isola di Ponza resta quella con la percentuale più bassa, appena il 24%. A Latina città ha votato il 40,92% degli elettori; questo il confronto con gli altri capoluoghi di provincia del Lazio: a Frosinone ha votato il 44,49%, a Rieti il 41,95%, a Roma il 33,11% e a Viterbo il 42,03%.

Osservando i dati nella tabella in basso possiamo notare come ad abbassare il dato provinciale dell’affluenza sono soprattutto i grandi centri del territorio pontino; in quasi tutti, infatti, la percentuale di partecipazione al voto non ha superato il 40%, o l'ha appena superato, un dato che rientra tra i più bassi mai registrati e su cui tutte le forze politiche, a prescindere dal proprio colore, sono chiamate a fare una riflessione.