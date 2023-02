Elezioni regionali 2023 nel Lazio: l’affluenza alle 19 nella provincia di Latina

Sono stati aperti questa mattina i seggi anche nelle 511 sezioni della provincia di Latina per le elezioni regionali. Si vota infatti oggi e domani, domenica 12 e lunedì 13 febbraio, in tutto il Lazio per l’elezione del presidente della Regione e per scegliere i membri del nuovo Consiglio regionale.

Uno dei primi dati che dovrà essere analizzato e su cui è già possibile fare delle riflessioni è sicuramente quello dell’affluenza alle urne.

Alle 19 il Ministero dell’Interno ha diffuso i dati aggiornati sulla partecipazione al voto in tutti e 33 i comuni della provincia di Latina. Un dato che si presenta in evidente flessione rispetto alle consultazioni del 2018, ma ricordiamo che allora si votava in un solo giorno mentre le operazioni di voto in queste elezioni sono spalmate su due giornate: i seggi, infatti, restano aperti oggi fino alle 23 e di nuovo domani dalle 7 alle 15.

Nella provincia di Latina alle 19 ha votato il 23,15%, vale a dire meno di uno ogni quattro aventi diritto. Un dato che è comunque leggermente più alto della media di tutta la regione che si attesta sul 22,11% (nel 2018 in provincia l’affluenza alle 19 era stata del 51,89%). Il comune che ha fatto registrare la più alta affluenza resta Rocca Massima con oltre il 35% dei votanti che si è recato alle urne, come l’isola di Ponza resta quello con la percentuale più bassa di votanti fino a ora, che sfiora il 14%. A Latina città si è recato alle urne poco più del 24% degli elettori; questo il confronto con gli altri capoluoghi di provincia del Lazio: a Frosinone ha votato il 26,38%, a Rieti il 24,18%, a Roma il 20,04 e a Viterbo il 25,54%.

Nella tabella in basso sono riportati tutti i dati dell'affluenza al voto alle 19 con il confronto rispetto alla precedente tornata elettorale: