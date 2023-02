Elezioni regionali 2023 nel Lazio: l’affluenza al termine della prima giornata di voto

Alle 23 di oggi, domenica 12 febbraio, sono stati chiusi i seggi anche nelle 511 sezioni della provincia di Latina dove si vota per le elezioni regionali.

In attesa dei risultati che si sapranno solo domani, lunedì 13 febbraio, dopo che saranno terminate le operazioni di voto e inizieranno quelle dello scrutinio, un primo dato importante di analisi è quello relativo all’affluenza alle urne. Alle 23, alla chiusura proprio dei seggi, il Ministero dell’Interno ha diffuso i dati aggiornati sulla partecipazione in tutti e 33 i comuni della provincia di Latina al termine della prima giornata di voto. Un dato che restituisce un’evidente flessione rispetto alle consultazioni del 2018, ma ricordiamo che allora si votava solo di domenica. In queste invece le operazioni di voto sono spalmate su due giornate: i seggi, infatti, saranno riaperti di nuovo domani dalle 7 alle 15.

Nella provincia di Latina alle 23 ha votato il 27,37%, vale a dire poco più di un avente diritto ogni quattro. Un dato che è comunque leggermente più alto della media di tutta la regione che si attesta sul 26,28% (nel 2018 in provincia l’affluenza alle 23, alla chiusura però dei seggi, era stata del 68,73%). I comuni che hanno registrato la più alta affluenza sono Rocca Massima e Roccasecca dei Volsci con oltre il 40% dei votanti che si è recato alle urne, mentre l’isola di Ponza resta quella con la percentuale più bassa di votanti fino a ora, solo il 15,68%. A Latina città si è recato alle urne il 28,43% degli elettori; questo il confronto con gli altri capoluoghi di provincia del Lazio: a Frosinone ha votato il 31,56%, a Rieti il 29,15%, a Roma il 23,82% e a Viterbo il 29,39%.

Nella tabella in basso sono riportati tutti i dati dell'affluenza al voto alle 23 con il confronto rispetto alla precedente tornata elettorale.