Elezioni regionali 2023, Alessio D’Amato a Latina con i candidati di Azione - Italia Viva

Anche nella provincia di Latina è nel pieno la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. Per venerdì 27 gennaio è previsto di nuovo l’arrivo nel capoluogo di Alessio D’Amato, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione nell’ambito di un incontro che è stato organizzato dai candidati del Terzo Polo Azione - Italia Viva.

L’appuntamento è alle 19 all’hotel Europa a Latina. Sempre questa settimana è in programma un altro evento in provincia che rientra nella campagna elettorale di Azione e che vedrà protagonista a Priverno la deputata Maria Elena Boschi; una visita che segue di pochi giorni quella del leader del partito Carlo Calenda che a Latina lo scorso sabato ha incontrato i suoi elettori per lanciare la candidatura dei sei aspiranti consiglieri regionali pontini di Azione e per ribadire il proprio sostegno ad Alessio D’Amato.

Alessio D’Amato che è gia stato nel capoluogo pontino in questa campagna elettorale per inaugurare i point di Enrica Onorati e Salvatore La Penna, candidati del Pd, e di Valeria Campagna capolista proprio della civica che porta il suo nome.