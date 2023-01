Elezioni regionali, Fratelli d'Italia presenta i candidati

Si è tenuta questa mattina, nella sede provinciale di via don Morosini 1, la presentazione dei candidati di Fratelli d’italia della provincia di Latina che correranno per le prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio.

I candidati rappresentano tutte le aree territoriali della provincia di Latina. A correre per Fratelli d’Italia in provincia di Latina saranno:

-Vincenzo Fedele (Minturno): è un militare del Corpo delle Capitanerie di porto, laureato in Scienze politiche e rapporti internazionali. Nel 2012 viene eletto consigliere comunale e successivamente nominato assessore comunale con deleghe alla scuola e pubblica istruzione, affari istituzionali, personale, demanio marittimo ed economia del mare. Dal 2020 è coordinatore del gruppo Fratelli d’Italia di Minturno.

- Valentina Lax (Aprilia): 34 anni, laureata in Giurisprudenza è il responsabile di un ente sindacale di Caf e Patronato. Il suo impegno politico nasce da ragazza e si concretizza con l'elezione al primo Consiglio dei Giovani di Aprilia nel quale ha svolto il ruolo di segretaria del presidente. Ha continuato il suo impegno con il movimento giovanile di Fdi.

-Elena Palazzo (Itri): vice sindaca di Itri, viene eletta in consiglio comunale a soli 21 anni nella lista di Alleanza Nazionale. Rieletta per ben 6 mandati consecutivi, nel 2021 è risultata la donna più votata della provincia di Latina nell’ultima competizione elettorale amministrativa.

-Vittorio Sambucci (Cisterna): consigliere comunale dal 2004 e vice sindaco nel 2019. Nel 2014 e nel 2021 è risultato primo tra gli eletti al Consiglio comunale. Imprenditore, si è occupato di promozione finanziaria ed è attualmente coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia.

-Enrico Tiero (Latina): politico e amministratore di lungo corso, a 18 anni diventa consigliere comunale a Castelforte. Assessore al turismo e vice sindaco del Comune di Latina è attualmente vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

- Emanuela Zappone (Terracina): laureata in Scienze politiche e relazioni internazionali, dal 2012 è referente problem-resolving del servizio trasporti eccezionali della Provincia di Latina e dal 2016 è amministratore con delega sindacale per il settore ambiente e trasporti del comune di Terracina.

"Siamo stati i primi a definire la lista dei candidati per la Regione Lazio - ha esordito il senatore del partito Nicola Calandrini - Una lista che non è il frutto di improvvisazione o di giochi di potere ma è la sintesi di un lungo percorso politico che ha visto coinvolti i nostri dirigenti e militanti". "Noi - hanno sottolineato Calandrini e l'europarlamentare Procaccini – abbiamo voluto presentare una squadra di donne e uomini capaci, in grado di governare e cambiare il Lazio".

"Un gruppo coeso e pronto, insieme a tutto il centrodestra, a sostenere il candidato presidente Francesco Rocca: "Come sapete il mio nome era tra quelli circolati per la candidatura a presidente - ha spiegato Procaccini – e tuttavia sono onorato che la scelta sia caduta su Francesco Rocca. L'unico italiano ad aver guidato la Croce Rossa a livello mondiale. É l'uomo giusto per farci riprendere la Regione dopo 10 anni di non governo Zingaretti". I due esponenti del partito hanno anche sottolineato l'unità del partito: "Faremo nel Lazio quello che stiamo facendo sotto la guida del presidente Giorgia Meloni in Italia: essere coerenti, attuare politiche nell’interesse dei cittadini e rendere competitiva questa regione dopo anni di immobilismo, prendendo decisioni in campi chiave come i rifiuti, i trasporti e la sanità".