Elezioni regionali, corsa finale per la presentazione delle liste

Ultimo giorno per la presentazione delle liste dei candidati alla tornata elettorale di febbraio. Domenica 12 e lunedì 13 febbraio i cittadini sono chiamati ad eleggere il nuovo presidente della Regione e i componenti del Consiglio regionale. Ieri, 13 gennaio, si è aperta la due giorni per la presentazione delle liste per la circoscrizione pontina in tribunale, che termina oggi alle 12. Una corsa finale dunque che sta impegnando la macchina dei partiti a un mese esatto dal voto. L'ufficio elettorale si occuperà di controlli e verifiche per l'ammissione e poi si aprirà ufficialmente la campagna elettorale, che per molti candidati è già iniziata da settimane.

Sono quattro candidati in campo per la carica di governatore del Lazio: l'assessore regionale uscente alla Sanità Alessio D'Amato per il centrosinistra, Francesco Rocca per la coalizione di centrodestra, Donatella Bianchi per il M5S e poi la candidata di Unione popolare Rosa Rinaldi, che a quanto pare però non presenterà liste nelle circoscrizioni provinciali.

Ogni lista depositata in tribunale è composta, per la circoscrizione pontina, da sei candidati al Consiglio regionale, tre uomini e tre donne. L'elettore può esprimere due preferenze ma in questo caso la seconda dovrà rispettare l'alternanza di genere, dovranno essere dunque un uomo e una donna altrimenti la seconda preferenza verrà annullata.