Elezioni amministrative 2022: Monia di Cosimo è il nuovo sindaco di San Felice Circeo

Monia di Cosimo è la prima donna a ricoprire la carica di sindaco di San Felice Circeo. Alle 18 è stato ufficializzato l’esito delle elezioni amministrative nella città sul litorale pontino. Sostenuta da Circeo Futura - Lista Schiboni, Di Cosimo vince la sfida con Rita Petrucci, sostenuta dalla lista che porta il suo nome.

Viene premiata in questo modo la continuità con la precedente Amministrazione: Di Cosimo ha infatti ottenuto il 61,84% delle preferenze e circa mille voti in più rispetto alla sfidante. "È una grande emozione e un grande onore per me - ha commentato a caldo Di Cosimo -. Un grazie dal profondo del cuore va ai cittadini e a tutta la nostra squadra. Un ringraziamento in particolare a Pino Schiboni, che ha dato una mano a tutti. Questo è il significato di squadra". "Premiata la continuità. Il nostro programma è concreto e vogliamo proseguire il percorso iniziato - ha aggiunto Giuseppe Schiboni, sindaco uscente -. Ora è importante rimettersi subito al lavoro".

Nella giornata di domenica 12 giugno a San Felice Circeo ha votato solo il 58,32% degli venti diritto.

Di seguito tutti i risultati ufficiali