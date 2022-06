Elezioni comunali 2022: Santi Cosma e Damiano conferma Franco Taddeo sindaco

Franco Taddeo è confermato sindaco di Santi Cosma e Damiano. Questo l’esito delle elezioni amministrative che hanno visto i cittadini tornare alle urne non solo per scegliere il primo cittadino per i prossimi cinque anni, ma anche per il rinnovo del Consiglio comunale.

Sostenuto dalla lista Alleanza per Santi Cosma e Damiano - Continuiamo Insieme, Taddeo ha ottenuto il 56,81% delle preferenze, superando lo sfidante Antonello Testa fermo al 43,19%.

Nella giornata di domenica 12 giugno a Santi Cosma e Damiano si è recato alle urne il 71,05% degli elettori, una delle affluenze più alte di questa tornata di amministrative nella provincia di Latina.

Di seguito i risultati ufficiali