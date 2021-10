Elezioni comunali, anche per Sezze si profila il ballottaggio: in corsa Lucidi e Di Raimo

Per tutte le operazioni di scrutinio Lidano Lucidi e Sergio Di Raimo si sono fronteggiati in un continuo capovolgimento di risultati che di volta in volta hanno visto prima in testa uno, poi l'altro. Ma il risultato non cambia: il Comune di Sezze deciderà il sindaco al prossimo turno di voto.

Per ora dunque, pur con risultati ancora parziali (alla mezzanotte erano state scrutinate 12 sezioni su 22), la sfida al ballottaggio sarà appunto tra l'ex primo cittadino Di Raimo, dimissionario, al 32,81%, e Lidano Lucidi, che si attesta al 36,09%. Restano al 22,31% Serafino di Palma e all'8,79% Rita Palombi.

Lucidi è sostenuto da tre liste, Identità Setina, Lucidi Sindaco e Progetto Sezze 2000. Di Raimo da cinque: Pd, Sezze Futura, Sezze Protagonista, Di Raimo Sindaco e Per Sezze.

Il totale degli elettori è di 19.634.