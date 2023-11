Emergenza abitativa, il punto sull'offerta di edilizia pubblica nel capoluogo

Lo stato dell'arte del patrimonio edilizio pubblico nel comune di Latina e gli interventi in corso sono stati al centro di un incontro tra il presidente dell'Ater di Latina, Enrico Dellapietà, e il presidente della commissione Servizi sociali di Laatina, Nicola Catani. Entrambi hanno evidenziato il bisogno di risposte immediate a una emergenza sociale che si accentua con la fase di crisi economica .

"Abbiamo illustrato gli interventi sia sulla edilizia residenziale pubblica sia sul fronte dei cannoni calmierati - ha spiegato il presidente Dellapietà - Stiamo lavorando alla messa a disposizione di alloggi che si sono liberati e sono in dirittura di arrivo interventi importanti come i 24 alloggi di via Selene, e l'intervento di via Virgilio con 18 alloggi e altri 8 riservati agli studenti. Sono azioni concrete che, in sinergia con il Comune, consentiranno azioni concrete nel breve periodo. Ho apprezzato molto la scelta del presidente Catani di venire da noi per conoscere lo stato dell'arte della offerta pubblica di alloggi, una scelta che manifesta l'attenzione della amministrazione per il nostro lavoro, dobbiamo saper fare sinergia per aiutare i cittadini che si trovano in difficoltà e l'emergenza abitativa è forse la più sentita".

Da parte sua il presidente della commissione Nicola Catani ha sottolineato: "Ho sempre creduto nelle scelte condivise, nel lavoro di squadra. Non si tratta, nell'ambito della politica dei servizi sociali di avere primogeniture ma di dare risposte, mi sono confrontato con una realtà, come l'Ater, che ha la cultura della soluzione dei problemi. Abbiamo fatto il punto e sono particolarmente felice della constatazione che avremo a disposizione a breve nuovi alloggi, certo la domanda è enorme, ma io credo che dobbiamo saper lavorare al meglio, intanto, con quello che abbiamo. Mi riservo di estendere alla mia commissione l'oggetto di questo incontro stante la piena disponibilità del presidente di Ater"