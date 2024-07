Più facile sparare ai cinghiali. Così la regione affronta l'emergenza

C’è un nuovo piano regionale di interventi urgenti (Priu) per affrontare la proliferazione degli ungulati. Ma non è l’unico strumento su cui punta l’amministrazione regionale per contrastare la diffusione dei cinghiali.

La commissione in regione Lazio

Il piano di contenimento della specie è stato al centro di una recente seduta della commissione ambiente alla Pisana. All’appuntamento, arrivato dopo la convention regionale della Coldiretti e le proteste dei produttori agricoli alla Garbatella, hanno partecipato anche le associazioni di categoria del mondo venatorio (come Arcicaccia, Enal Caccia e Anlc dedl Lazio). Le varie sigle chiedono all’attuale amministrazione di snellire le pratiche per consentire l’abbattimento dei cinghiali. Operazione, quest’ultima, su cui punta anche la Coldiretti, presente all’incontro con il suo presidente David Granieri.

Strumenti eccezionali per gestire l'emergenza cinghiali

“L’emergenza può e deve essere affrontata con strumenti eccezionali come il Priu, che si riferisce ad una parte della soluzione, e il disciplinare, oggetto di suggerimenti e discussioni con le associazioni di categoria” ha spiegato il presidente della commissione agricoltura Giulio Zelli. Il Priu, ha ribadito “prescrive le forme di abbattimento in controllo e cita anche la filiera della carne di cinghiale”.

Il documento in questione riguarda il nuovo piano di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana e rappresenta un aggiornamento rispetto all’edizione firmata nel 2022 da Zingaretti. Rispetto al passato, ad esempio, consente ai produttori dotati di porto d’armi, a determinate condizioni, di poter procedere in autonomia all’abbattimento degli ungulati presenti sui propri campi.

L’amministrazione regionale non sembra però orientata a basarsi solo sulla versione aggiornata del Priu, il piano nato per contrastare la peste suina africana. “Dall’audizione – ha dichiarato il presidente della commissione agricoltura in regione - sono arrivati spunti interessanti riguardo la selezione, la caccia in braccata, in girata e le modalità singole. Istanze legittime che possono essere complementari al Priu stesso”.

L'apertura alle richieste dei cacciatori

“Una parte del settore venatorio – ha poi aggiunto Zelli - chiede la modifica della legge 157/92 (la legge che regola la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio ndr) in particolare l’adeguamento del quadro normativo ormai piuttosto datato. La situazione cinghiali nel Lazio è complicata ed ha raggiunto livelli fuori controllo, spesso degenerando in pericoli per la sicurezza stradale e per l’ordine pubblico”.

In sostanza, per dirla con le parole del presidente della commissione “viviamo situazioni di emergenza e servono strumenti eccezionali”. Occhi quindi puntati anche sulle riserve, perché il Priu prevede che “gli abbattimenti vanno effettuati anche nei parchi naturali”, ma le modalità in quel caso vanno decise dagli enti che le gestiscono, su tutti RomaNatura che, finora, ha puntato essenzialmente su gabbie e recinzioni.