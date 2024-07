Erosione delle coste, un milione e duecentomila euro a Terracina: "Cerchiamo soluzioni"

Un incontro per affrontare il tema della difesa delle coste e programmare le eventuali opere strutturali al fine di risolvere il probelma dell’erosione. A Teracina, Confapi ha promosso l'evento, alla presenza del presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonio Aurigemma, e del presidente della Commissione regionale "Tutela del territorio ed erosione costiera", Nazzareno Neri. Nel corso dell'incontro si è discusso delle condizioni del tratto tra Foce Sisto e Porto Badino, circa due chilometri nei quali le coste non sono in buone condizioni.

"È stato un incontro proficuo e utile per effettuare un punto della situazione sullo stato dell’arte dell’iter di completamento delle opere di difesa della spiaggia, tra Foce Sisto e Porto Badino, al fine di individuare, ciascuno per il proprio ambito di competenza, le azioni necessarie da intraprendere per impegnare i fondi stanziati dalla Regione" ha dichiarato Aurigemma. Il Comune di Terracina avrà a disposizione un milione e duecentomila euro per risanare le coste: si ripartirà dal "progetto Ardis" del 2006, che avrebbe dovuto interessare tutto il tratto di costa tra la foce del fiume Sisto e Bordo Badino, ma che fu interrotto nel 2011.