Erosione costiera, Censi (Lega): “Necessario un piando d’azione per i prossimi 15 anni”

Del tema dell’erosione costiera è stato parlato nel corso dell’ultima commissione Trasporti, Turismo e Marina al termine della quale è intervenuta la presidente Federica Censi. “Gli esiti della seduta non lasciano spazio a interpretazioni: sul tema dell’erosione costiera e della protezione della nostra costa occorre un’azione immediata, congiuntamente a un piano strategico per i prossimi 15 anni, con stanziamenti economici importanti. Il progetto definitivo realizzato dalla Duomi Srl, esposto nella seduta della commissione dall’ingegner Migliorino, vede interventi sul tratto del lungomare di Latina per una somma totale di 28milini di euro, ragion per cui è impensabile che da solo il Comune riesca nella programmazione.

Servirà - aggiunge la consigliera comunale della Lega - pieno supporto di Regione, Governo e Europa nell’ambito di un intervento strategico, e che il Comune realizzi la prima tranche delle opere entro la prossima primavera, considerato il finanziamento regionale di 5.500.000 euro, finora non utilizzato”.

“Basta perdere tempo, è ora di agire. Come presidente di commissione vigilerò, attivando tutti gli strumenti e canali necessari e in mio possesso per raggiungere l’obiettivo nel breve, medio e lungo termine; perché preservare la nostra costa dall’invalidante problema dell’erosione costiera equivale a tutelare l’ambiente, il turismo, l’agricoltura e lo sviluppo commerciale della Marina di Latina, che oggi più che mai deve risorgere diventando un punto di riferimento per cittadini e visitatori” ha detto ancora la consigliera intervenuta anche sul fenomeno del colore anomalo dell’acqua del mare che si è verificato in particolare nella prima parte della stagione balneare.

“Nei prossimi giorni mi attiverò per far luce sull’anomalo colore dell’acqua che sta interessando il nostro mare già da qualche settimana, alla ricerca delle possibili cause, chiedendo chiarimenti al Consorzio di Bonifica e ad Acqualatina. Ai due Enti solleciterò anche la verifica della depurazione dei canali. Sul nostro lungomare si è detto molto negli ultimi anni ma ora è giunto il momento di fare i fatti perché stiamo per sfiorare il punto di non ritorno, superato il quale sarà veramente difficile poter parlare di turismo e commercio, di destagionalizzazione, di attrattività del litorale e di tutto ciò che concerne il suo sviluppo, di tutela ambientale e della biodiversità che caratterizza il nostro territorio” ha poi concluso Censi.