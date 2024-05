Ex Banca d’Italia e Ruspi all’università: “Così due immobili storici vengono sottratti ai cittadini”

Arrivano le prime critiche all’amministrazione comunale di Latina dopo l’annuncio di ieri dell’accordo con l’università La Sapienza di Roma per la concessione in uso, di 30 anni, dei due immobili. “Due immobili storici della nostra città verranno sottratti all’uso collettivo e destinati a un soggetto terzo”, commenta la capogruppo del Pd, Valeria Campagna.

"Sono fortemente amareggiata per questa scelta perché, pur condividendo gli investimenti nell’università, credo che questa concessione sia un grave errore. Un Comune dovrebbe offrire servizi alla cittadinanza e non comportarsi da affittacamere. Parliamo di spazi acquistati, come la Banca d’Italia, costata 3 milioni di euro, o riqualificati con risorse pubbliche durante la passata consiliatura. Queste risorse dovevano restituire gli spazi alla collettività: il Garage Ruspi come spazio espositivo e la Banca d’Italia come nuova biblioteca di Latina, con spazi di cultura, studio e aggregazione aperti a tutti, non solo agli studenti. Anche perché l’attuale biblioteca, in piazza del Popolo, non è sufficiente a soddisfare una utenza di una città universitaria con circa 120mila abitanti. I due spazi, invece, per 30 anni ospiteranno aule universitarie. Proprio perché acquistati con i soldi dei contribuenti, sarebbe stato più giusto immaginarne un utilizzo per tutte e tutti. Per la collettività tutta e non solo per una parte di essa”.

"Inoltre – riprende Campagna - come può l’amministrazione concedere propri spazi senza un bando pubblico? Chi ha scelto la Sapienza e perché non altre università? A quanto ammonterà il canone d’affitto? Non lo sappiamo, perché questa decisione è stata presa da pochi, senza confronto con il Consiglio comunale né con la cittadinanza”.

"La verità - conclude la capogruppo del Pd a Latina - è che questa amministrazione continua a non avere nessuna idea sull’utilizzo del centro storico e dei propri immobili, preferendo dare tutto in affitto a un soggetto terzo, come se gli immobili fossero problemi di cui sbarazzarsi. Latina sta perdendo una grande occasione: quella di avere uno spazio pubblico, in pieno centro storico, fruibile dall’intera cittadinanza”.