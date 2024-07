Ex Banca d’Italia e Garage Ruspi all’università, il centrodestra difende e porta avanti il progetto

Prosegue nel suo iter il progetto dell’amministrazione comunale di Latina per la concessione in uso, di 30 anni, dell’ex Banca d’Italia e dell’ex Garage Ruspi all’università La Sapienza di Roma. Nella commissione congiunta Bilancio e Cultura, presieduta dai consiglieri Mario Faticoni e Claudio Di Matteo, è stata approvata oggi una proposta di delibera che ora approderà in Consiglio comunale, riguardante proprio l’accordo tra Comune e Sapienza firmato nel maggio scorso.

“È una rivoluzione per la nostra città e un passo in avanti verso l’idea di Latina città universitaria, iniziata ai tempi del mandato sindacale di Aimone Finestra e proseguito con Vincenzo Zaccheo - commentano i capigruppo di maggioranza -. Anche a quel tempo non tutti furono d’accordo col scegliere come sede di studi il centro storico di Latina: fu una decisione ostacolata e criticata, ma di cui oggi, con 4.200 iscritti, si vedono gli enormi benefici. La scelta dell’amministrazione Celentano di assegnare in concessione alla Sapienza Università di Roma due immobili storici e centrali, come l’ex Garage Ruspi e l’ex Banca d’Italia per cui è stato contratto un mutuo dalla precedente amministrazione senza che ci fosse alcun progetto su cosa farne, rivoluzionerà il cuore della nostra città. È una tappa importante nel completamento del progetto universitario di Latina, nel centro della città, nei palazzi storici. L’accordo dimostra una visione futura di città e porterà importanti ricadute sotto tutti i profili”.

Soddisfazione evidente nel centrodestra per il passo in avanti di oggi, e non mancano critiche alla minoranza che il progetto invece lo ha sin da subito bocciato. “Anche questa volta - proseguono i capigruppo di maggioranza -, l’opposizione ha perso l’occasione di dare il proprio contributo a un progetto di cui la cittadinanza non può che avere benefici. Il fatto che i consiglieri di minoranza abbiano definito non democratico un progetto solo perché non è nelle loro corde dimostra che non hanno alcun elemento per criticarlo, ma lo fanno con il solo obiettivo di attaccare, per partito preso, anche quando si sta parlando di una scelta che farà finalmente rivivere il centro storico di Latina.

Grazie all’amministrazione Celentano, all’assessore al Bilancio Ada Nasti e all’Università Antonio Cosentino - conclude la nota del centrodestra -, finalmente il cuore della nostra città sarà vissuto, quotidianamente, da giovani e questo avrà positive ricadute su tutto il tessuto economico e sociale del territorio”.