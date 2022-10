Ad un mese dalla caduta dell’Amministrazione l’ex sindaco Coletta incontra i cittadini

A più di un mese dalla caduta dell’Amministrazione, dopo la dimissione dei 20 consiglieri comunali, l’ex sindaco di Latina Damiano Coletta torna a confrontarsi con i cittadini. Così è nata l’idea dell’incontro pubblico dal titolo “Non io ma noi. Le parole della città” in programma per martedì 1 novembre al Circolo cittadino, in piazza del Popolo. “Un appuntamento - spiega lo stesso Coletta - per raccontarci la città e fissare un nuovo punto di (ri)partenza. Insieme, come sempre”.

L’incontro, che sarà moderato dalla giornalista Roberta Sottoriva, arriva come detto a poco più di un mese dalla caduta dell’Amministrazione guidata da Damiano Coletta avvenuta nel corso del Consiglio comunale del 28 settembre, il primo dopo le elezioni nelle 22 sezioni del 4 settembre, quando 20 consiglieri - i 19 del centrodestra e Annalisa Muzio di Fare Latina - rassegnarono le loro dimissioni scrivendo la parola fine ad una consiliatura iniziata sin da subito in salita e aprendo la strada al commissariamento fino alle prossime consultazioni comunali che si terranno presumibilmente nella primavera del 2023.