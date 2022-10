L’ex sindaco Coletta torna a parlare alla città: “Ora voltiamo pagina ma non disperdiamo quanto costruito”

A quattro giorni dal Consiglio comunale che ha sancito la fine dell’Aministrazione per effetto delle dimissioni di 20 consiglieri (19 del centrodestra e di Annalisa Muzio di Fare Latina) l’ex sidnaco Damiano Coletta è tornato a parlare alla città. E lo ha fatto ieri sera attraverso un lungo post che è stato pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Innanzitutto l’ex primo cittadino ha voluto ringraziare quanti in questi giorni gli hanno inviato “migliaia di messaggi di solidarietà, di indignazione e di incitamento a continuare. Ho bisogno di tirare un po' il fiato ma vorrei che tutta questa energia e indignazione trovasse a breve un momento di confronto e di analisi”.

“Il 28 settembre è stata scritta una delle pagine più nere della storia politica della nostra città. Quelli che dichiarano amore per la città hanno consegnato Latina ad una gestione commissariale in un momento delicatissimo dal punto di vista politico ed amministrativo. Senza nulla togliere al commissario prefettizio Valente – ha aggiunto Coletta -, ma la politica credo avesse il dovere di assumersi le sue responsabilità rispetto aI progetti Pnrr, ai piani particolareggiati, al Pua, al Peba, alla stagione del Teatro e alla sua futura gestione, al progetto per l’ex Banca d'Italia. Sono temi che hanno una ricaduta importante sulla città e che avrebbero avuto bisogno di un confronto politico in consiglio comunale” ha scritto ancora l’ex sindaco ripercorrendo le tappe che negli ultimi giorni hanno poi portato al Consiglio comunale del 28 settembre tra cui la proposta fatta al centrodestra di trovare un’intesa su dei punti programmatici ed un tempo di scadenza. “Questo avrebbe voluto la città quando, addirittura per due volte, ha scelto una maggioranza in consiglio e un sindaco, il sottoscritto, di diverso orientamento. Una scelta democratica svilita da minacce di ricorsi, dalla non accettazione del risultato e che ha portato alla decisione di sfiduciare il sindaco democraticamente eletto. Hanno offeso un'intera città, impedendo anche il giuramento del sindaco eletto dai cittadini. Da Roma hanno chiesto la testa di chi li aveva sconfitti tre volte e loro, come fanno sempre, hanno obbedito. Anche se la scelta può danneggiare la città”.

Ma anche questo ormai è il passato. Venerdì 30 settembre si è insediato in Comune il commissario Valente che traghetterà l’Ente fino alle prossime elezioni comunali. E Coletta vuole rivolgere un nuovo appello alla città. “Ora voltiamo pagina e cerchiamo di non dispedere il patrimonio che con grande fatica era stato costruito – ha aggiunto l’ex primo cittadino -. Un patrimonio fatto di regole, di metodo rigoroso, di trasparenza, di inclusione, di solidarietà, di lotta alla disuguaglianza sociale ed al divario di genere, di legalità, di equità, di investimenti sulla città che creeranno occupazione. Di aria leggera. Un patrimonio che va migliorato riflettendo anche sugli errori commessi in questi ultimi 6 anni. Un patrimonio fatto anche di rinnovamento della classe dirigente. Ho apprezzato che questa consiliatura si sia chiusa con la Presidenza del Consiglio a Valeria Campagna come consigliera anziana, cioé più votata. Dimostrazione di quanto siano cambiati i tempi in questi sei anni”.

“C'è bisogno di tutelare le persone più fragili così come fatto nel 2020. C'è bisogno di mettersi al servizio della città, liberi dai condizionamenti che vengono dall'alto, dalle poltrone da scambiare. C'è bisogno di ridare ai nostri giovani speranza e fiducia nella democrazia. Con mani pulite e sguardo dritto e aperto verso il futuro. Queste sono le riflessioni che lascio. Grazie a tutti e a tutte coloro che mi hanno accompagnato in questa esperienza. Un particolare grazie al mio staff e a tutta la mia squadra. Auguro buon lavoro a tutti i dipendenti comunali che ringrazio per la loro collaborazione”