Ex Svar, Di Cocco (FdI): “Una bonifica urgente per l’area abbandonata al degrado”

“L’area della ex Svar deve essere bonificata con urgenza e rimessa in sicurezza. Sarà uno dei primi impegni della nuova Amministrazione comunale”: sono le parole dell’ex consigliere comunale di Fratelli d’Italia Gianluca Di Cocco che ha effettuato un sopralluogo proprio nell’area che si trova a due passi dal centro di Latina.

“La situazione è di totale abbandono e degrado. Ci sono topi che scorrazzano sui marciapiedi, rifiuti di ogni genere, incuria. E poi ci sono le baracche dove si accampano molti disperati che avrebbero bisogno di aiuto e sostegno da parte dei servizi sociali e invece stanno lì, invisibili ma visibilissimi. La nuova Amministrazione comunale di Latina dovrà effettuare un intervento di ripristino del decoro urbano e questo a prescindere dal destino dell’area per la quale sappiamo ci sono annose questioni giudiziarie”.

“Abbiamo avuto in queste ore l’ottimo esempio di quanto il Comune ha fatto per via Don Morosini. Lì c’è una situazione che seguo oramai da diverso tempo, non è di facile risoluzione definitiva neanche dopo l’intervento che per carità andava fatto ma il problema si ripresenterà. Qui serve un intervento più ampio c’è bisogno di cultura, di conoscenza del territorio, dalla necessità di ritrovare un modus operandi coerente. Servono soluzioni ad ampio raggio e un coinvolgimento di tutte le forze della zona, residenti, commercianti, liberi professionisti, associazioni. Auspico nei prossimi mesi, una strategia concreta e operativa più volte suggerita, per governare la complessità urbana: istituire una nuova figura, altamente specializzata che possa coniugare sapere scientifico, umanistico e tecnico, con specifiche competenze di carattere gestionale, economico, sociale, architettonico e urbanistico. Solo così si potrà ridare lustro al quartiere, far riaprire le attività e renderlo nuovamente vivibile per le famiglie e i cittadini tutti. Dove si accendono le luci, le insegne, si allontana il degrado, la delinquenza, si crea economia e posti di lavoro.

E in questo contesto si inserisce l’area della ex Svar che va bonificata, pulita e questo anche per dare un segnale di dignità ai tanti residenti del quartiere costretti a vedere ogni giorno le strade di casa loro nel pieno degrado. Il centrodestra dovrà avere come priorità la riqualificazione della Ex Svar” conclude Gianluca Di Cocco.