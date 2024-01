Ex Svar, parte la bonifica: al via gli interventi nel sito dismesso alle porte della città

Al via gli interventi di bonifica nell’area della ex Svar. L’annuncio è stato dato dall’amministrazione comunale. Nella mattinata di ieri, mercoledì 3 gennaio, sono iniziate le operazioni all’interno del sito dismesso alle porte di Latina; in particolare gli interventi hanno riguardato il taglio della vegetazione incolta, la disinfestazione e la rimozione dei cumuli di rifiuti, nonché l’abbattimento delle strutture realizzate ed occupate abusivamente.

“Si tratta del primo passo per la riqualificazione dell’area, dove da troppo tempo regnava una situazione di degrado - ha dichiarato la sindaca Matilde Celentano -. La nostra amministrazione ha ritenuto di dover intervenire con urgenza nel sito dismesso alle porte della città, dove era necessario un intervento di messa in sicurezza e ripristino del decoro e dell’igiene. Dall’inizio del nostro mandato abbiamo messo mano alla questione effettuando prima un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi, informando il prefetto Maurizio Falco della situazione emersa. Con un’immediata variazione di bilancio abbiamo da subito organizzato il da farsi, per dare una concreta risposta alla cittadinanza.

Come anticipato dall’assessore al Patrimonio Ada Nasti nei mesi scorsi - ha poi aggiunto la prima cittadina -, sono iniziati gli interventi a cura di operatori economici specializzati in bonifiche ambientali. Si partirà, dunque, con la pulizia dell’area per arrivare, in un secondo tempo, alla demolizione di quel che resta dell’immobile presente all’interno del perimetro ex Svar e al ripristino della recinzione. Con le operazioni iniziate ieri mattina – conclude Celentano – si dà una prima risposta ai cittadini che da tempo chiedevano che si mettesse fine al degrado ambientale, sociale e ai rischi igienico-sanitari”.