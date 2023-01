Fare Latina guarda alle prossime elezioni amministrative: nuovi ingressi nel partito

Non si ferma l’attività di Fare Latina che continua incessantemente nel suo radicamento sul territorio in vista delle elezioni amministrative della primavera di quest’anno. “Un percorso naturale – commenta il coordinatore cittadino di Fare Latina, Fabio Bianchi – per un partito che si presenta sempre più vicino alle esigenze dei cittadini e della città e che si appresta a proporsi come forza di governo seria, credibile, stabile e duratura capace di mettere insieme competenze, buona amministrazione e l’operatività necessaria a risolvere questioni importanti e urgenti per dare risposte concrete e celeri ai cittadini”.

Nei giorni scorsi durante il direttivo di Fare Latina è stato presentato Armando Pandolfo, storico segretario di Alleanza Nazionale di Latina, esperto nell’organizzazione di campagne elettorali e nei rapporti con le istituzioni che ha deciso di sposare il percorso di Fare Latina e di “mettere a disposizione del partito tutta la sua lunga esperienza. E’ per noi un valore aggiunto – commenta ancora Bianchi – avere al nostro fianco una persona così esperta e capace che potrà dare al nostro partito ancora più incisività per potere affrontare al meglio tutte le prossime sfide elettorali. Armando Pandolfo svolgerà il compito di segretario operativo nello staff di Fare Latina e Annalisa Muzio”.

“Sono felice di intraprendere questa nuova sfida – afferma Armando Pandolfo – al fianco di persone, tra cui Fabio Bianchi e Manuel Di Giulio, con cui ho avuto il piacere di condividere anni importati della mia vita e della mia carriera. Essere stato punto di riferimento per la città e per la Federazione di Alleanza Nazionale per così tanto tempo mi ha dato l’opportunità di essere impegnato per la crescita di questa città a cui sono profondamente legato. Oggi trovo in Fare Latina un partito finalmente davvero vicino ai bisogni della città e dei cittadini sempre più stanchi di promesse elettorali che finiscono per restare tali. Ho trovato un partito fatto da persone che hanno davvero a cuore la città, che esprimono l’orgoglio di appartenere a questo territorio unitamente alla voglia di fare la differenza e che credono in quello che fanno. In questo ultimo anno ho seguito con grande interesse il percorso politico di Fare Latina e l’esperienza di Annalisa Muzio, sia come consigliere comunale che provinciale, condividendo molte delle iniziative messe in campo. Latina, oggi più che mai, ha bisogno di risollevarsi e per farlo c’è bisogno dell’impegno di tutti. Ecco perché – conclude Armando Pandolfo - ho accettato di mettermi a disposizione di questo nuovo partito, il partito della nostra città, che continua a crescere giorno dopo giorno grazie ad una grande squadra coesa e compatta ma soprattutto unita da valori importanti”.