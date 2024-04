“Largo Bassoli” a Latina: un’area del parco Falcone Borsellino dedicata al primo sindaco

Latina avrà un largo Fernando Bassoli. A lui, primo sindaco della città capoluogo della provincia pontina, sarà dedicata un’area interna del parco Falcone Borsellino attualmente in corso di riqualificazione. L’intitolazione è stata approvata all’unanimità ieri dal Consiglio comunale unito nel voler onorare una figura che ha segnato la storia della città, "un riconoscimento unanime dell’assise civica alla figura di Bassoli, alla persona, ai suoi valori, alla sua opera di bonificatore e di sindaco della città del dopoguerra e della ricostruzione".

“Fernando Bassoli, primo sindaco di Latina, è stato un protagonista importante della nostra storia, da recuperare e restituire alle giovani generazioni” ha detto la sindaca Matilde Celentano. La seduta si è svolta nel pomeriggio di ieri alla presenza anche di Carlo e Alice Bassoli, figlio e nipote di Fernando, della signora Fiorella Modeo (moglie di Carlo) e di Dario Petti, editore del libro della giornalista Licia Pastore “Fernando Bassoli, primo sindaco della città di Latina”, edito da Atlantide. Una seduta che, ha aggiunto l’attuale prima cittadina, “ha rappresentato una bellissimo momento di confronto sulla storia della città negli anni difficili della guerra, del dopoguerra e della ricostruzione, a cui il sindaco Bassoli contribuì tantissimo”.

Il 6 giugno 1945 Bassoli diventò sindaco della città con decreto prefettizio, ma è a seguito delle elezioni amministrative del 1946 che diventò sindaco eletto democraticamente dal Consiglio comunale. Ricoprì la carica di primo cittadino fino al 1951. Ma la sua permanenza in aula, come ha ricordato l'avvocato Carlo Bassoli, durò 27 anni in totale, ricoprendo la carica di consigliere comunale. “Bassoli, con l’elezione a sindaco guidò i giorni della ricostruzione - scisse il 4 ottobre 1988, data della morte di Bassoli l’allora sindaco Delio Redi — Bisognava ricostruire i legami e la solidarietà tra i partiti, riannodare i fili dell’ordine democratico per lunghi anni interrotti, superare polemiche e scontri tra chi ancora credeva di fare giustizia sommaria con le vecchie ideologie e chi invece indicava il modo di riprendere la via delle ricostruzioni. Bassoli ebbe il senso dell’equilibrio…”

“Sono orgogliosa come sindaco per questa intitolazione fortemente voluta da tutti e sancita all’unanimità. Anche Latina così avrà la sua memoria storica” ha detto la sindaca Celentano durante il Consiglio comunale auspicando che anche altre vie della città, e magari all’interno dello stesso parco Falcone Borsellino, possano essere dedicate ad altri primi cittadini del capoluogo pontino.