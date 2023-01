Un edificio a impatto zero con 20 reparti: firmato l'accordo del nuovo ospedale del Golfo

La Regione Lazio cederà l’area dell’ex Enaoli all’Inail che, a sua volta, stipulerà un contratto di locazione con l’Asl Latina per rendere il nuovo ospedale fruibile da tutta la comunità. Sono stati pubblicati i dettagli dello schema d’accordo per la costruzione e la gestione del nuovo ospedale del Golfo nel comune di Formia. Un progetto da 85 milioni di euro complessivi, finanziati dalla Regione Lazio, e che servirà anche per recuperare un’area molto vasta del territorio.

Il nuovo ospedale

La nuova struttura sanitaria sarà poli-specialistica, divisa in tre padiglioni dotati di entrate separate per emergenza, area materno-infantile e area per infettivi. Avrà inoltre percorsi differenziati per degenza e visitatori, mentre nei padiglioni saranno situati 20 reparti che potranno accogliere oltre 250 posti letto e 18 posti in rianimazione estendibili a 80 in caso di emergenza. L’edificio sarà realizzato tenendo conto anche dell’ambiente. Verrà infatti assicurato il contenimento energico con la realizzazione di impianti solari termici del tipo termodinamico, con accumulatori ad alta temperatura, e una centrale di cogenerazione. L’obiettivo è avere uno stabile ad impatto energetico quasi zero.

Le procedure da seguire

La progettazione definitiva ed esecutiva verrà curata dalla Asl Latina mediante l’affidamento a un progettista esterno che la stessa Asl individuerà tramite una procedura ad evidenza pubblica. L’importo finale, come detto, è pari ad 85 milioni di euro. Una cifra, però che potrebbe aumentare per via dei lavori derivanti dalla demolizione dei fabbricati e delle strutture esistenti, poiché non ricompresi nello studio di fattibilità approvato il 22 febbraio 2021.

La Regione Lazio, da parte sua, si impegna a cedere all’Inail terreni ed annesso fabbricato destinati alla costruzione del nuovo ospedale. Il prezzo del trasferimento immobiliare sarà determinato congiuntamente in seguito dalla Pisana e dall’Inail stesso.

Contratto di locazione

Una volta terminati i lavori e collaudati gli impianti tecnologici, fotovoltaici e l’impianto di cogenerazione, l’Inail e l’Asl Latina stipuleranno il contratto di locazione definitivo dell’opera e, contestualmente, la Asl la prenderà in consegna. La locazione avrà durata di almeno venti anni e, in ogni caso, sarà rinnovabile. Saranno a carico della Asl Latina le manutenzioni ordinarie e straordinarie, fermo restando che l’Inail sarà tenuto a prestare ogni collaborazione per l’ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie.