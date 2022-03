Fondi città sempre più green: 13 nuove colonnine elettriche per la ricarica di veicoli

Fondi città sempre più green: è arrivato dalla Giunta comunale il via libera all’installazione di colonnine per rendere possibile l’utilizzo di auto elettriche in città.

Con una delibera dello scorso 8 marzo, infatti, sono stati approvati gli atti di indirizzo e un protocollo d’intesa per regolamentare la realizzazione di impianti per la ricarica di veicoli “green”. Quattro, in totale, i soggetti che hanno precedentemente risposto ad un avviso pubblico e che ora possono ufficialmente realizzare 13 colonnine elettriche. Queste le strade dove verranno installate:

1. viale R. Margherita/via Filippo Turati;

2. piazza Domenico Purificato;

3. via Francesco Evangelista (parcheggio antistante al commissariato di polizia);

4. via Gioberti;

5. via Stazione (parcheggio scalo ferroviario);

6. via Mola di S. Maria (in prossimità del teatro, del mercato domenicale e delle scuole);

7. viale Piemonte (in prossimità del Mof);

8. accesso al mare in località Tumulito;

9. accesso al mare in località Capratica;

10. parcheggio in prossimità di P.zza S. Anastasia;

11. accesso al mare in località Holiday;

12. via Covino (in prossimità dell’isola ecologica);

13. centro (area da concordare con l’Ente);

“L’esatta ubicazione delle colonnine, che secondo la medesima delibera può avvenire solo su aree pubbliche, a cura e spesa dei soggetti che hanno risposto all’avviso - spiegano dal Comune di Fondi -, verrà concertata tra i proponenti, gli uffici comunali e la società che gestisce la sosta a pagamento (nel caso in cui il punto designato dovesse essere interessato da stalli). Un protocollo d’intesa, declinato in 12 punti e con validità 10 anni, stabilisce invece le condizioni tra i concessionari e Comune che concederà le aree a titolo gratuito”.

“Auspichiamo– commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore all’Ambiente Fabrizio Macaro – che le colonnine possano prendere forma in tempi rapidi: è quanto emerso, del resto, dalle riunioni con i soggetti che hanno risposto all’avviso e sono intenzionati a procedere celermente. Questi tredici punti per la ricarica di veicoli elettrici saranno molto utili, non solo per i residenti, ma in particolare per i turisti e per chi lavora a Fondi ma vive in altri comuni. Si tratta di un altro passo in avanti lungo un percorso naturalmente ancora molto lungo e costellato di progetti sostenibili volti a ridurre l’inquinamento e l’impatto ambientale del traffico”.

E le colonnine non sono l’unica novità green in arrivo in città: è, infatti, in fase di realizzazione anche una pensilina fotovoltaica con annesse due stazioni di ricarica per veicoli elettrici. “L’opera, ormai prossima a vedere la luce, sarà installata nel parcheggio antistante lo stadio comunale di via Arnale Rosso. Altre due colonnine fast charge, ubicate nei pressi del Municipio, saranno infine alimentate da pannelli fotovoltaici, in fase di installazione, sulla copertura della Casa Comunale”. L’intero progetto è stato finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico.