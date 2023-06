Dopo il restyling inaugurato il mercato coperto di via Gioberti

Sono terminati i lavori di restyling del mercato coperto di via Gioberti a Fondi. Gli interventi erano iniziati nel mese di gennaio grazie a un finanziamento ottenuto dalla Regione per 200mila euro finalizzato alla messa in sicurezza della struttura e all'ammodernamento degli interni dell'edificio.

Nella giornata di ieri, sabato 3 giugno, la nuova struttura è stata inaugurata, con il taglio del nastro da parte del sindaco Beniamino Maschietto insieme agli assessori Stefania Stravato, al Commercio, e Antonio Ciccarelli (Lavori pubblici), che hanno ricordato quanto la giunta e gli uffici tecnici del Comune di Fondi si siano adoperati per raggiungere questo obiettivo.

Alla cerimonia hanno partecipato anche l'europarlamentare Salvatore De Meo, il consigliere provinciale Vincenzo Mattei e numerosi assessori e consiglieri comunali.