Nel Lazio sono in arrivo quasi 2 milioni di euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni private

Quasi 2 milioni di euro sono in arrivo dal ministero delle infrastrutture e trasporti, indirizzati alle casse della Regione Lazio, per procedere all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

La novità è stata riferita da Claudio Durigon, coordinatore della Lega nella nostra regione. Lo stanziamento preciso corrisponde a 1.900.034,52 euro, ovvero - sempre secondo il leghista - il fabbisogno regionale per eliminare tutti gli ostacoli per le persone con disabilità fuori e dentro gli edifici privati. Nel complesso il ministero ha disposto oltre 22 milioni di euro a livello nazionale per il 2023 "frutto della decisione della Conferenza Unificata Stato-Regioni che ha esaminato e dato parere favorevole al decreto interministeriale di ripartizione delle risorse finanziarie assegnate al Mit per la gestione del Fondo".

Saranno i comuni a ricevere le risorse, che verranno successivamente assegnate ai cittadini diversamente abili che ne fanno richiesta per migliorare l'accessibilità delle proprie abitazioni. L'erogazione delle somme avverrà dopo la sottoscrizione del decreto da parte dei ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche sociali e dell'Economia e delle Finanze.