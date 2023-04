Progetti del Pnrr: i vertici del Mof ospiti della commissione Attività Produttive

I vertici del Mof partecipano alla commissione Attività produttive del Comune di Fondi. Il presidente del Mof Bernardino Quattrociocchi, il vice Franco Recchia e l'amministratore delegato Enzo Addessi, insieme ai membri del Cda Guido Addessi e Sergio Pinto, hanno illustrato i progetti avviati grazie ai fondi Pnrr.

"Come ho già avuto modo di dire in più circostanze – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta un'opportunità senza precedenti per la nostra città e per il territorio. Sapere che, non solo il Comune, ma anche il Mof sta sfruttando questa preziosa occasione e sta lavorando con grande impegno per massimizzare le opportunità offerte fa ben sperare circa le possibilità di rilancio del mercato e dell'indotto che ne deriva". "Abbiamo cercato di focalizzare impegno ed energie in progetti – aggiunge il presidente Quattrociocchi – sentiti e condivisi dagli addetti ai lavori ma, soprattutto, concreti e realizzabili per dare un nuovo impulso al Centro agroalimentare di Fondi e renderlo sempre più innovativo e all'avanguardia. La fase esecutiva del Pnrr sarà peraltro seguita sotto la vigilanza della Prefettura di Latina con cui il Mof ha firmato un protocollo d'intesa".

A ringraziare i vertici del Mof per aver risposto, in maniera puntuale e completa, a tutte le numerose domande formulate dall'assemblea anche il presidente dell'organo Raffaele Gagliardi, l'assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato e tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza che hanno apprezzato l'iniziativa.