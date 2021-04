Al via a Fondi i Progetti utili: chi percepisce il reddito di cittadinanza lavora per la collettività

Stanno per partire a Fondi i Puc, i progetti utili alla collettività, che consentiranno a chi percepisce il reddito di cittadinanza di lavorare per il miglioramento dei servizi cittadini.

Il progetto, approvato nell'ambito del comitato dei sindaci del distretto socio sanitario LT4, è stato approvato dalla Giunta a Fondi ed è pronto per prendere il via. Sono 100, in totale, i destinatari per un totale di cinque diversi settori.

“Il reddito di cittadinanza – spiegano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l'assessore ai Servizi sociali Sonia Notarberardino – prevede che i beneficiari sottoscrivano un patto per il lavoro, a cura del centro per l'impiego, e un patto per l'inclusione sociale, a cura del settore competente del Comune di appartenenza. All'interno dei vari patti è quindi prevista la partecipazione ai Puc, ossia servizi utili alla collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e, in linea generale, a tutela dei beni comuni. Si tratta di una grande opportunità per tutti: per la città, per il miglioramento dei servizi e per i diretti interessati che lavoreranno, dalle otto alle 16 ore settimanali, per un totale di sei mesi. Chi si rifiuterà di svolgere le attività proposte, verrà segnalato all'Inps e rischierà di perdere il sussidio. I Puc, insomma, sono da intendersi come un'attività di restituzione sociale per coloro che ricevono il reddito di cittadinanza ma, allo stesso tempo, rappresentano un'occasione di inclusione e di crescita per i diretti interessati”.

Sono cinque i progetti attivati a Fondi ognuno dei quali supervisionato da un diverso tutor. La sottoscrizione del patto, inoltre, prevede l'automatica copertura assicurativa. L'intero costo è a carico del ministero competente:

Progetto 1 - Fondi Project Green (Settore ambiente e tutela dei beni culturali);

Progetto 2 – È tempo di cultura (Settore culturale);

Progetto 3 – Volontari in azione (Settore sociale);

Progetto 4 – Valorizziamo la costa (Settore ambiente e tutela dei beni comuni);

Progetto 5 – Custodi...amo Fondi (Settore ambiente e tutela dei beni culturali)