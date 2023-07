Il “Dopo di noi” prende forma: 16 Comuni al lavoro per l'autonomia delle persone con disabilità

Diventa sempre più concreto il progetto “Dopo di Noi”, il programma di interventi in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare promosso dai distretti LT4 (Fondi Comune capofila) e LT5 (Gaeta Comune capofila). Dopo la prima tappa dello scorso ottobre a Gaeta, l'organizzazione interna si è riunita lo scorso venerdì, alla presenza dell'assessora ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino, della presidente dell'omologa commissione Daniela De Bonis, della dirigente del settore Erminia Ferrara, e degli assessori competenti di Gaeta Lucia Maltempo e di Monte San Biagio Anna Maria Ferreri. Un incontro che ha rappresentato l'occasione per presentare i risultati dei vari interventi a cui i due distretti stanno lavorando e che si protrarranno fino a settembre 2023. Presenti, oltre al gruppo di amministratori, anche coloro che stanno materialmente lavorando a stretto contatto con i beneficiari, in particolare l'equipe multidisciplinare e i dipendenti dei settori servizi sociali. Autonomia e socialità sono gli elementi cardine, oggetto di approfondimenti con interviste agli utenti e ai soggetti coinvolti tramite il coinvolgimento diretto del Consorzio Intesa, specializzato nell’assistenza domiciliare.

Si è trattato di un punto di partenza per un progetto piuttosto complesso che sta interessando ben 16 Comuni pontini. I presenti hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra enti per la messa a sistema di servizi preziosi e indispensabili per l’intero territorio di competenza. In platea anche coloro che lavoreranno per rendere concretamente possibile il progetto, ossia dirigenti, assessori e dipendenti dei servizi sociali, determinati a fare rete per un grande obiettivo comune. Soddisfazione è stata espressa in particolare dall'assessorea ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino che venerdì ha portato il saluto del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e che sta seguendo e coordinando un progetto molto sentito in quanto rappresenterà un punto di svolta per le famiglie prive di sostegno familiare del territorio.