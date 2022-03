Rifiuti, ridurre il secco residuo e premiare i cittadini virtuosi: presentato il progetto a Fondi

Ridurre il secco residuo, incrementare la raccolta differenziata e premiare i cittadini virtuosi con sconti in bolletta. Sono gli obiettivi del del progetto che il Comune di Fondi intende realizzare con i fondi del Pnrr. La missione 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede infatti uno specifico capitolo per promuovere interventi di rivoluzione verde e transizione ecologica. La proposta del settore Ambiente, formalizzata con una delibera dello scorso 10 marzo 2022, prevede in sintesi una piccola “rivoluzione” nel giorno di conferimento del secco residuo, l’acquisto di una serie di macchinari e dispositivi dedicati alla raccolta dei rifiuti speciali e la ristrutturazione dell’isola ecologica di via Salto Covino (ampliamento e attivazione nuovi servizi informatizzati).

Secondo la formula pensata dal Comune chi conferisce meno indifferenziato meno spende in termini di Tar. Tutto questo sarà possibile tramite l’acquisto di 20mila mastelli dotati di TAG-RFDI, una tecnologia che, con l’aiuto di terminali sui veicoli della nettezza urbana e di lettori portatili, consente di quantificare quante volte al mese i cittadini conferiscono il secco. Per chi non è disposto a collaborare di più, cambierà poco o nulla ma per chi dedicherà più attenzione alla differenziazione o per chi già differenzia in maniera corretta, l’impegno si tradurrà in uno sconto annuale. Questa rivoluzione non sarebbe l’unica novità, in quanto il progetto prevede anche l’acquisto di un eco-compattatore per il Pep, l’installazione di 4 appositi distributori di sacchetti idonei ai nuovi mastelli grigi, un nuovo punto di conferimento oli vegetali, altre 8 eco-isole informatizzate di diverse forme e dimensioni, due stazioni per il conferimento di rifiuti sanitari e due punti per il conferimento di pannolini e pannoloni. Il progetto, del valore complessivo di 999.598 euro, se accettato dal ministero, sarà interamente finanziato con le risorse a fondo perduto del Pnrr.

"Questo progetto – spiegano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore all’Ambiente Fabrizio Macaro – ci consentirebbe finalmente di premiare i cittadini più virtuosi e di sfondare il muro dell’84,4% di differenziata sul quale il Comune si è attestato ormai da diversi anni. La proposta prevede inoltre un incentivo alla raccolta degli oli vegetali, un’alternativa comoda per il conferimento di pannolini e pannoloni e la ristrutturazione, con ampliamento e migliorie innovative, dell’attuale isola ecologica di Salto Covino per un importo complessivo di 200mila euro".

Tra le novità ci sarà anche l’introduzione di un eco-compattatore per il Pet che andrebbe ad aggiungersi ad una macchina mangia-plastica già finanziata con fondi ministeriali. Quest’ultima sarà ubicata in Piazza Archimede Amleto Rotunno.