Quasi 600mila euro dalla Provincia per la manutenzione di strade e di scuole

Nuovi fondi dalla Provincia da destinare alla manutenzione delle strade e delle scuole del territorio pontino. Nell'ultima seduta della commissione consiliare permanente Bilancio e Programmazione, presieduta dal consigliere provinciale Vincenzo Mattei, via libera a diversi punti all’ordine del giorno proposti dalla maggioranza Stefanelli e approvati all’unanimità, tra cui la variazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 di 500mila euro da destinare alla manutenzione straordinaria della viabilità, ed altri 70mila euro per la piccola manutenzione nelle scuole provinciali dislocate su tutto il territorio.

“Questi ulteriori interventi – dichiara il presidente Mattei – si sommano agli accordi quadro e a tutte le risorse che abbiamo già scelto di destinare nel corso dell'anno alla manutenzione stradale e delle scuole, oltre che a tutti gli interventi in essere già partiti con il PNRR. Siamo soddisfatti nel vedere che dalle parole contenute nelle linee programmatiche del Presidente Stefanelli approvate dalla maggioranza, si passi a fatti concreti, come abbiamo già dimostrato in più occasioni in questi primi due anni di mandato. Erano presenti in commissione i consiglieri provinciali Casalini Pasquale, Afilani Ennio, Cardinale Franco ed il dirigente del settore Bilancio Dott. Francesco Carissimo, ai quali va un sentito ringraziamento per la collaborazione ed il voto unanime”.

La Commissione si è espressa favorevolmente anche su altri punti, l’estinzione anticipata di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per 358mila euro e per la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie 2023. “Per l’approvazione definitiva – conclude Mattei – attendiamo il prossimo consiglio provinciale già convocato per il 27 novembre”.