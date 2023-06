Mancanza di personale e ambulatori non attivati: tutte le criticità della sanità di Fondi

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha incontrato nei giorni scorsi il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per illustrargli le numerose criticità che riguardano la sanità del territorio e in particolare l’ospedale San Giovanni di Dio. Un lungo confronto nel corso del quale il primo cittadino ha riepilogato le principali problematiche dell'ospedale, relative soprattutto alla carenza di personale, ma anche alla mancata attuazione di quanto stabilito nell'atto aziendale, definito nel 2017 e ratificato negli anni a venire.

Successivamente il sindaco Maschietto ha poi inviato in Regione una missiva per mettere nero su bianco urgenze, richieste e priorità, sottolineando alcune criticità: dall'impossibilità di rendere pienamente operativo il day surgery per la carenza di anestesisti alla mancata attivazione degli ambulatori di dermatologia, neurologia, odontoiatria e oculistica, dall'esistenza di un pronto soccorso attivo h24 che però può contare soltanto h12 su servizi fondamentali per le emergenze, alla carenza di medici specializzati, dall'esistenza di due blocchi operatori all'avanguardia ma praticamente non utilizzati, alla mancata realizzazione di una elisuperficie in prossimità dell'ospedale: tante e tutte di somma importanza le problematiche evidenziate. Il primo cittadino ha inoltre sottolineato la grave emergenza del reparto di Medicina causata dall'imminente trasferimento presso altre Asl di ben cinque medici, motivo per cui i turni del reparto vengono coperti giornalmente con soluzioni temporanee che hanno contribuito a creare un clima di precarietà e incertezza difficile da gestire.

"Ho avuto modo di percepire attenzione alle problematiche esposte e grande sensibilità – ha commentato Maschietto – La lettera racchiude i dettagli del confronto con il governatore, le richieste espresse in una delibera approvata all'unanimità dall'intero Consiglio comunale e le più recenti necessità di un ospedale messo a dura prova soprattutto a causa della mancanza di personale ma destinato ad affrontare una situazione sempre più difficile. La stagione turistica vedrà infatti riversarsi sulla piana di Fondi, nell'arco dell'estate, centinaia di migliaia di persone. Ho infine invitato il presidente Rocca - conclude Maschietto - a visitare l'ospedale di persona e a interloquire anche con gli altri sindaci interessati affinché possa trovare pieno riscontro in quanto descritto, a voce e nella lettera, e contribuire a migliorare l'attuale situazione".