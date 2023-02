Quartiere San Giulio, in arrivo lavori su marciapiedi e parcheggi

Il quartiere di San Giulio di Formia, nell’area antistante la scuola elementare 'Gianni Rodari', sarà interessato a breve da interventi di manutenzione straordinaria e di riconfigurazione dei marciapiedi e dei parcheggi necessari per migliorare la transitabilità e la sicurezza delle strade comunali, oltre che la fruibilità da parte dei pedoni. Nella zona di via Palazzo, l’attuale progetto prevederà di ridurre l’ingombro del marciapiede fino a circa 1 metro, in modo da consentire di predisporre gli stalli in posizione più arretrata rispetto all’ingombro stradale, con il ripristino degli scoli di acqua mediante il rifacimento di griglia all’ingresso dell’istituto scolastico.

“Le opere progettate per la zona di San Giulio, tra i quartieri più popolosi di Formia, permetteranno di rendere il traffico più fluido e garantire maggiore sicurezza – spiegano il sindaco Gianluca Taddeo e l’assessore alle opere pubbliche Eleonora Zangrillo - Per i marciapiedi, che verranno riqualificati nei tratti particolarmente ammalorati, gli interventi da effettuare sono stati individuati tenendo conto dei tratti maggiormente frequentati. I lavori saranno eseguiti tempestivamente per far fronte allo stato fatiscente”.

“Stiamo facendo tutto il possibile per migliorare lo stato delle strade e continueremo a dedicare la massima attenzione a questo aspetto – concludono il sindaco e l’assessore – tenendo conto delle segnalazioni pervenute dalla cittadinanza e delle esigenze manifestate dall’amministrazione comunale per andare a prevenire situazioni di pericolo o disagio”.