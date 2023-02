Riqualificazione di strade e manutenzione dei marciapiedi: i lavori a Formia

E’ rivolto su più fronti l’impegno dell’Amministrazione di Formia guidata dal sindaco Gianluca Taddeo che, nell’ottica di crescita dell’intero territorio, pone l’attenzione sul rifacimento delle strade e sulla manutenzione straordinaria dei marciapiedi. Gli ultimi interventi interessano il lato ferrovia di via Pasquale Testa, che nel 2022 fu interessata anche dai lavori per la messa in sicurezza del sottopasso della linea ferroviaria.

“Il progetto definitivo di opere necessarie alla riqualificazione delle aree urbane - spiegano dal Comune - comprende la manutenzione straordinaria del marciapiede, il taglio di essenze arboree senza sostituzione - i camminamenti presentano larghezze esigue che per motivi legati alla sicurezza non consentono la nuova piantumazione – che costituiscono interventi necessari per migliorare la transitabilità e la sicurezza delle strade, oltre che la fruibilità da parte dei pedoni. I lavori che saranno realizzati andranno preventivamente ad abbattere le essenze arboree esistenti (pini e lecci), il cui apparato radicale ha danneggiato tutta la pavimentazione dei marciapiedi e della sede stradale, oltre all’impedimento che gli alberi stessi determinano al passaggio pedonale.

“La nostra intenzione è di provvedere anche in tempi celeri e risolutivi a fornire alla città un volto più consono, sicuro e moderno - affermano il sindaco Gianluca Taddeo e l’assessore alle Opere Pubbliche Eleonora Zangrillo - Con questi lavori intendiamo intanto compiere un passo decisivo e importante nella riqualificazione di un’area che, oltre agli esercizi commerciali, presenta molti uffici pubblici e privati, e ha bisogno di un contesto confortevole per lo spostamento, non solo in macchina, ma anche a piedi”.

“Un restyling a largo raggio – concludono il sindaco Taddeo e l’assessore Zangrillo – per la valorizzazione del decoro urbano, rafforzando la sensazione di sicurezza dei cittadini. Un percorso che abbiamo avviato dal momento dell’insediamento dell’amministrazione comunale e che proseguirà nel corso degli anni in modo puntuale, costante ed efficace”.