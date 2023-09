Riapre la bretella di svincolo sulla Sr 630 Ausonia in direzione Formia

Riaperta la bretella di svincolo sulla Sr 630 Ausonia in direzione Formia, nell'area di Penitro. Grazie alla sinergia tra Consorzio industriale del Lazio, Astral e Comune, i lavori sono stati completati e l'arteria è stata consegnata.

"Un risultato importante - si legge in una nota del Comuen di Formia - perchè con questo nuovo svincolo i mezzi pesanti non attraverseranno più il centro abitato di Penitro, eliminando così pericoli dovuti al transito di veicoli e riducendo il livello di inquinamento ambientale nella zona abitata. Arteria utile anche per i tanti residenti provenienti da Penitro che potranno immettersi direttamente sulla Sr 630 direzione Formia centro". L'opera è stata finanziata dalla Regione Lazio e dall’ex Consorzio Sviluppo Industriale del Sud pontino. Era stato sottoscritto un accordo in concessione tra il Comune di Formia quale ente proprietario della strada e il Consorzio Industriale del Lazio che si è fatto carico di tutte le spese di straordinaria manutenzione. Un accordo tra soggetti pubblici finalizzato al miglioramento e al potenziamento del sistema viario per il collegamento di due strade pubbliche, disciplinando il traffico di immissione sulla 630 Ausonia in direzione Formia. “Finalmente apre al traffico un’importante arteria in una zona ad alta densità abitativa – commenta soddisfatto il sindaco di Formia Gianluca Taddeo – Un risultato positivo frutto del lavoro sinergico tra il Comune di Formia e il Consorzio Industriale del Lazio. Un rapporto collaborativo fattivo e costante intercorso tra i due enti che testimonia l’impegno della nostra amministrazione sulla sicurezza delle strade del nostro territorio, in questo caso a favore della comunità di Penitro”.