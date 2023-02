Dopo i lavori riapre il parcheggio interrato di Largo Paone

E' in programma domani, sabato 11 febbraio, la riapertura del parcheggio interrato di Largo Paone, a Formia, chiuso al pubblico dallo scorso ottobre per interventi di manutenzione all’impianto elettrico, al fine di consentire le verifiche tecniche e i lavori per l’adeguamento alle norme antincendio, alla segnaletica di emergenza, agli stalli di sosta, alle vie di fuga. Si è trattato di lavori urgenti e non più procrastinabili, perché fin dalla sua realizzazione, tra il 2010 e il 2012, nel parcheggio sono stati riscontrati gravi problemi di infiltrazioni di acqua e altre criticità di natura tecnica.

“Dopo la chiusura per motivi legati alla sicurezza – spiegano il sindaco Gianluca Taddeo e l’assessore ai Lavori Pubblici Eleonora Zangrillo – finalmente verrà ripristinato e normalizzato un servizio quanto mai utile e indispensabile per la cittadinanza. Un intervento di riqualificazione e sistemazione di un’area nevralgica all’interno di un contesto urbano centralizzato, che rappresenta un’opzione in più di parcheggio a disposizione degli utenti”.