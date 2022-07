Francesco Zicchieri abbraccia Renzi, l’ex deputato della Lega passa a Italia Viva

Francesco Zicchieri passa ad Italia Viva. Eletto alla Camera nel collegio uninominale di Frosinone come candidato della Lega, proprio sul finire di una consiliatura difficile, in cui non sono mancati anche sorprendenti cambi di casacca, il deputato pontino ha deciso di entrare a far parte del partito di Matteo Renzi.

Dopo aver mosso i suoi primi passi nella politica locale in An e Pdl, che ha rappresentato nel Consiglio comunale di Terracina, Zicchieri era entrato a far parte della Lega nel 2015. Proprio tra le fila del partito di Matteo Salvini era stato eletto alla Camera dei Deputati durante le ultime politiche del 2018. Lo strappo con la Lega, e con lo stesso leader del Carroccio, nel maggio di quest’anno: “Mi sento tradito nell'amicizia da parte di Salvini, che non ha mantenuto la sua parola. Lascio la Lega per questo, prima che per ragioni politiche” aveva detto all'epoca.

Dopo essere entrato a far parte del Gruppo Misto nei giorni scorsi si era parlato di un suo avvicinamento a Luigi Di Maio e al movimento Insieme per il Futuro, poi nelle scorse ore, quasi in contemporanea con lo scioglimento delle Camere da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il colpo di scena con il deputato pontino che ha dichiarato di aderire al gruppo parlamentare Italia Viva, che ha accolto la richiesta.

“Renzi è un leader che mette al centro gli interessi degli italiani e non quelli del partito e dei sondaggi. E lo ha fatto fino all’ultimo cercando di lavorare per l’avvento di Draghi: la sua è una grave perdita” ha detto oggi Francesco Zicchieri a Il Foglio. “Prima ero un populista, ma stare vicino a Renzi mi ha guarito” ha poi aggiunto al quotidiano; e su un’eventuale ricandidatura ha spiegato: “Sono a disposizione di Matteo, quello vero. Seguirò le indicazioni di Renzi”.