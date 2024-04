G20 delle più importanti città balneari italiane: c’è anche Sabaudia

C’era anche Sabaudia al G20 delle più importanti città balneari italiane. Per la prima volta la città delle dune ha partecipato, e con successo, all’importante summit; unica presente del Lazio, è stata rappresentata dal sindaco Alberto Mosca, dai consiglieri comunali Davide Gallucci e Matteo Di Girolamo e dalla funzionaria del settore demanio marittimo Elisa Cautilli, che hanno preso posto ai vari tavoli tecnici insieme ai colleghi di Caorle, Chioggia, San Michele al Tagliamento, Lignano Sabbiedoro, Riccione, Cattolica, Arzachena, Vieste, Bibbona, Castiglione della Pescaia, Cavallino Treporti, Taormina, Sorrento, Tortoreto e Finale Ligure.

In definitiva le più importanti località balneari d’Italia. Ed stata una due giorni intensa e produttiva, durante la quale si è parlato di come il turismo balneare può affrontare le sfide derivanti dal cambiamento climatico, di governance e modelli di gestione del territorio, sviluppo di prodotti outdoor, mobilità e infrastrutture sostenibili, cultura e salvaguardia dell'ambiente, prevenzione e contrasto ai fenomeni di erosione costiera. Temi di rilevanza primaria sui quali anche Sabaudia sta sviluppando specifici progetti, alcuni dei quali presentati come buone pratiche nel corso dei lavori di confronto con gli altri Comuni, che hanno condiviso e apprezzato i contributi offerti.

Così Sabaudia è entrata a fare parte della rete del G20, occasione unica che consentirà alla città delle dune di essere costantemente aggiornata sulle tematiche emergenti del turismo balneare e di confrontarsi con realtà attrattive dei flussi turistici, nazionali e internazionali, che da decenni hanno sperimentato e acquisito modelli organizzativi e gestionali unanimemente riconosciuti tra i migliori al mondo.