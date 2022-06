Amministrative 2022 a Gaeta, la proclamazione degli eletti: ecco il nuovo Consiglio comunale

E’ stato composto il Consiglio comunale di Gaeta dopo le elezioni amministrative del scorso 12 giugno. Elezioni che sono state vinte da Cristian Leccese eletto sindaco con quasi il 65% delle preferenze. Tredici sono i seggi attribuiti alla maggioranza e tre all’opposizione all’esito del voto con cui la folta coalizione del neo primo cittadino ha ottenuto il 74,39% dei voti.

L’ufficio elettorale centrale per le elezioni comunali del 12 giugno scorso, in conformità ai risultati accertati, così, alle ore 14:34 di giovedì 16 giugno ha proclamato eletti alla carica dei consiglieri comunali di Gaeta i seguenti candidati - salve le definitive decisioni del Consiglio Comunale ai termini dell’art. 41, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 -:

Per la maggioranza

- Pompeo Costabile, Lista 8 “Lab32”

- Luigi Marzullo, Lista 9 “LeAli per Gaeta”

- Davide Speringo, Lista 10 “#Avantitutta”

- Paola Guglietta, Lista 10 “#Avantitutta”

- Gianna Conte, Lista 11 “Mitrano nel cuore”

- Angelo Magliozzi, Lista 11 “Mitrano nel cuore”

- Gennaro Dies, Lista 11 “Mitrano nel cuore”

- Giovanni Di Tucci, Lista 11 “Mitrano nel cuore”

- Michela Di Ciaccio, Lista 11 “Mitrano nel cuore”

- Giuseppina Rosato, Lista 12 “Gaeta Democratica”

- Massimo Magliozzi, Lista 13 “Azione popolare”

- Luigi Coscione, Lista 14 “Azzurri per crescere ancora”

- Marco Di Vasta, Lista 15 “Gaeta tricolore”

Per l’opposizione

- Sabina Mitrano, Lista 5 “Gaeta di Valore” (candidato sindaco non eletto)

- Emiliano Scinicariello, Lista 6 “Partito Democratico”

- Silvio D’Amante, Lista 3 “insieme con Silvio D’Amante” (candidato sindaco non eletto).

Al termine della proclamazione il Sindaco di Gaeta il dott. Cristian Leccese ha espresso un augurio di buon lavoro a tutti i neo-consiglieri comunali eletti che rappresenteranno la città di Gaeta.