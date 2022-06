Gaeta, il sindaco Leccese nomina la Giunta: tutti gli assessori. Convocato il primo Consiglio

E’ stata nominata nei giorni scorsi dal sindaco di Gaeta Cristian Leccese, al termine di un confronto con i componenti della sua coalizione, la Giunta comunale.

“Ho nominato la Giunta comunale – ha detto il primo cittadino – assegnando le deleghe a coloro che mi affiancheranno in questo nuovo mandato. La grande fiducia che gli elettori ci hanno manifestato con la bella vittoria alle elezioni del 12 giugno scorso, ci ha trasmesso tanta soddisfazione ed entusiasmo, ma soprattutto la grande responsabilità di ripagare la fiducia che hanno riposto in noi. Siamo pronti, pertanto, ad intraprendere con determinazione il nostro mandato amministrativo che ci deve sempre contraddistinguere per la disponibilità ed attenzione nei confronti del cittadino e al servizio della collettività. Con la nomina degli assessori Morini, Maltempo, Paone, Petruccelli, Santoro, a cui rivolgo un sincero augurio di un proficuo lavoro, possiamo quindi dare il via al nuovo percorso amministrativo. Una giunta ben equilibrata che coniuga esperienza e nuove energie che debutterà ufficialmente nel corso del primo consiglio comunale convocato per venerdì 1 luglio. Colgo l’occasione per ribadire l’auspicio di una proficua e costruttiva collaborazione a tutti i componenti del rinnovato Consiglio comunale. Siamo chiamati ad affrontare sfide impegnative in un momento storico particolare, ma sono certo, ognuno per il suo ruolo, che daremo il massimo dell’impegno per il bene comune. Nei prossimi giorni – conclude Leccese – avrò modo di nominare diversi delegati che andranno così a definire e completare la squadra di lavoro a servizio della città”.

Una Giunta, come sottolineato dal neo sindaco, composta da assessori con esperienza politico-amministrativa come nel caso di Teodolinda Morini nominata vice sindaco con le deleghe all’Edilizia Privata, Benessere Animale, Pianificazione e Prg. Lucia Maltempo torna a ricoprire l’incarico di assessore con le deleghe al Distretto Socio Sanitario, Welfare, Servizi Sociali, Sanità, Bilancio, Politiche Giovanili. Già consigliere comunale, fa il suo ingresso in Giunta Mario Paone nominato assessore alla Polizia locale, Protezione Civile, Sicurezza, Mobilità e Trasposti, Mitilicoltura e Sviluppo hub commerciale portuale. A Simone Petruccelli, invece, il sindaco Leccese ha assegnato l’incarico di assessore ai Lavori Pubblici, Patrimonio, Formazione, Finanziamenti EU, Manutenzioni e Periferie. Diego Santoro, infine, è stato nominato assessore all’Ambiente, Aree verdi e parchi, Servizio integrato dei rifiuti, Commercio.

Tutti gli assessori, inoltre, oltre alle deleghe conferite, anche quella del Pnrr ognuno per le rispettive competenze. E’ stato convocato invece per venerdì 1 luglio alle 9 i primo Consiglio comunale. Otto i punti all’ordine del giorno:

- esame delle condizioni di eleggibilità del sindaco e dei consiglieri neo-eletti. Convalida;

- elezione del presidente e di due vice – presidenti del Consiglio comunale;

- giuramento del sindaco;

- comunicazione, da parte del sindaco, dei componenti della Giunta comunale;

- costituzione dei gruppi consiliari e conferenza capigruppo.

- nomina componenti Commissione Elettorale Comunale.

- indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e istituzioni. Approvazione.

- modifica "Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari".