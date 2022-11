A Gaeta partono i lavori di riqualificazione urbana del lungomare Caboto

Sono ufficialmente partiti a Gaeta i lavori di riqualificazione del Lungomare Caboto, che interesseranno il waterfront compreso tra l’incrocio con Corso Cavour (all’altezza dell’ingresso della Base Nautica) fino all’inizio di Piazza Mazzoccolo. In questa prima fase il progetto riguarderà i primi due lotti ma prevede l'estensione dei lavori fino a Largo Peschiera (piazzale SS Cosma e Damiano) ed è finanziato da Comune, Ministero e autorità portuali.

Gli interventi rientrano in un piano di rigenerazione del centro urbano, riprogettazione dell'area pedonale, della viabilità e dei parcheggi e di potenziamento della fruibilità turistica della costa. Nel dettaglio i lavori, il cui assetto segue quello che ha già riguardato il lungomare nella zona medievale di Gaeta, coinvolgerà l'illuminazione pubblica, la pavimentazione, l'arredo urbano e il verde e vedrà anche il prolungamento della pista ciclabile, dell'area pedonale e dei parcheggi, questi ultimi incrementati con una disposizione a spina di pesce. "Prosegue la nostra opera di riqualificazione – ha dichiarato il sindaco Cristian Leccese – e di valorizzazione di un tratto di costa di notevole importanza, soprattutto considerato l’impatto che ha sul contesto cittadino. Questo intervento contribuirà a rinnovare ulteriormente l’immagine e la funzionalità del centro urbano, agendo sul potenziamento del rapporto con le bellezze naturali, mediante un contatto più diretto con il mare e un rinnovato arredo urbano, consegnando ampie aree alla pedonalità e allo stesso tempo garantendo ulteriori servizi per la mobilità sostenibile, attraverso il proseguimento della pista ciclabile già esistente, e l’incremento dei posti auto. Continuiamo su questa strada, offrendo una più alta qualità di fruibilità delle aree pubbliche, per rendere Gaeta, sempre di più, una città da vivere".

"Riqualificare la città, renderla più bella e più attenta alle esigenze dei cittadini – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Simone Petruccelli - come già fatto a Gaeta medievale, rivolgendo uno sguardo particolare al rispetto per l’ambiente e alla mobilità sostenibile, significa anche innalzare gli standard di benessere di tutti i cittadini. Esiste la necessità, oggi più che mai, di mantenere livelli di qualità della vita ottimali, creando anche zone di comfort sociale per migliorare la quotidianità di ognuno di noi: una maggiore fruizione degli spazi pubblici in tutta sicurezza, pulizia, abbellimento e decoro, rappresenta elemento essenziale per far sì che Gaeta possa essere sempre più a misura d’uomo".