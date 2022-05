Gaeta, il lungomare Caboto si rifà il look: al via i lavori di riqualificazione

Lavori di riqualificazione sul lungomare Caboto a Gaeta: Gli interventi, per circa 840mila euro, interessano il tratto compreso tra la località Peschiera/Villa delle Sirene e il nodo con corso Cavour. L’Amministrazione Mitrano chiude quindi il cerchio con un importante intervento di restyling anche del Lungomare Caboto avviato in questi anni di amministrazione.

“Inizieranno a breve –commenta il sindaco Cosmo Mitrano – i lavori di riqualificazione che restituiranno alla città una nuova passeggiata in un’area di notevole importanza sia dal punto di vista storico che dell’impatto che ha sul contesto cittadino ed urbano. Portiamo così a compimento la riqualificazione di tutto il nostro splendido lungomare che sarà ancora più bello, accogliente ed accattivante anche dal punto di vista turistico. Un risultato che è il frutto dell’impegno quotidiano che in questi dieci anni abbiamo messo in campo investendo più di 85 milioni di euro per rendere Gaeta una città moderna, innovativa e sostenibile, con interventi su decoro urbano e riqualificazione delle aree. Cifre concrete ed importanti che non hanno precedenti nella storia contemporanea della nostra città”.

“Con il completamento del tratto del lungomare compreso tra il nodo di Corso Cavour/fontana di San Francesco e la località Peschiera – conclude il primo cittadino - si andrà pertanto a riqualificare anche il verde pubblico di un’area di passeggio e di relax che manterrà una sintonia architettonica e progettuale in continuità con quanto già realizzato. Il tratto avrà nuovi spazi di svago e panchine da cui ammirare l’intero golfo ed il panorama. I lavori prevedono inoltre la realizzazione della pista ciclabile che si congiungerà con quanto già realizzato in questi anni. Siamo molto orgogliosi di quanto realizzato in questi anni che ha permesso di rinnovare il lungomare Caboto”.